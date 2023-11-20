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Сегодня, 10:45

Зырянов: «Для «Черноморца» логистика — серьезная проблема»

Александр Кружков
Обозреватель
Константин Зырянов.
Фото ФК «Черноморец»
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Экс-главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов в интервью «СЭ» рассказал, как команда добирается на выездные матчи.

— Если говорить о логистике, то для «Черноморца» это серьезная проблема, — отметил Зырянов.

— Ближайший к Новороссийску аэропорт — в Анапе — по-прежнему закрыт. Как команда добирается на выездные матчи?

— Если игра в Москве — сутки на поезде. Если нужен самолет, тогда несколько вариантов. Часов восемь на автобусе до Минеральных Вод. Столько же до Сочи — но не по трассе, а по серпантину. Либо три часа до Туапсе, оттуда еще три на электричке до аэропорта. Плюс около часа закладываешь на пересадку.

— Какой из этих вариантов наименее утомительный?

— Последний. Хоть картинка меняется. Пересадка, какая-то движуха... Просидеть в автобусе восемь часов гораздо тяжелее. Особенно когда пилишь по серпантину.

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Константин Зырянов
Футбол
ФК Черноморец (Новороссийск)
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