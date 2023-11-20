Бывший главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов в интервью «СЭ» рассказал о своей отставке.

— Правильно понимаю, что в этом сезоне места в десятке от вас никто не требовал?

— Летом в разговоре с Климко, генеральным директором клуба, я сказал, что на данном этапе главное для «Черноморца» — закрепиться в первой лиге. Если же возникнет форс-мажор, во время зимнего перерыва спокойно сядем и обсудим, какие позиции нуждаются в усилении. В свою очередь руководство предупредило: на бонус по итогам сезона футболисты и тренерский штаб могут рассчитывать только в том случае, если финишируем на девятом месте и выше.

— Вас убрали, когда «Черноморец» шел 15-м. Но до девятой строчки было всего шесть очков.

— Я читал, что говорили руководители клуба после моего ухода. Им не нравился футбол, который показывала команда. Наверное, в этом причина отставки.

— А вам нравилось, как играл «Черноморец»?

— Ну, были у нас и неплохие отрезки. Даже в тех матчах, которые заканчивались поражением. Хотя в целом картина оставляет желать лучшего, признаю. Это касается и места в таблице, и количества забитых мячей. Мы с трудом создавали моменты. Да и пропускали многовато.

— Первые восемь туров вы вообще не проигрывали. Почему потом все разладилось?

— Я бы не сказал, что мы так уж здорово стартовали. Из этих восьми матчей выиграли лишь один. Остальные закончили вничью. Сейчас понимаю: для «Черноморца» самое важное — результат. Надо было чаще побеждать. Вот и все.

— С нынешним подбором футболистов это реально?

— Мы не торопились расставаться с ребятами, которые завоевали для «Черноморца» путевку в первый дивизион. Дали шанс выступить на новом уровне. Нужно было вгрызаться, кусаться... Наверное, кто-то мог лучше себя проявить. А с другой стороны, выше головы-то не прыгнешь. Потихоньку становилось понятно, какие позиции проседают. Планировали их зимой укрепить. Нормальный рабочий процесс. Но...

— Но?

— Как выяснилось, в Новороссийске никто ждать не собирается.