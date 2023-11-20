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Сегодня, 09:30

Зырянов: «Свои ошибки выпишу в тетрадочку»

Александр Кружков
Обозреватель
Константин Зырянов.
Фото ФК «Черноморец»
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Экс-главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов в интервью «СЭ» рассказал о собственных ошибках, допущенных за время работы в новороссийском клубе.

— Главный вопрос к самому себе за эти полгода?

— Я бы его сформулировал так: «Константин Георгиевич, все ли ты сделал, чтобы команда радовала болельщиков яркой игрой и занимала высокие места?» Наверное, нет. Есть моменты, над которыми надо подумать в спокойной обстановке. С холодной головой. Сейчас для этого как раз будет время. Проанализирую не полсезона в первой лиге, а весь цикл, проведенный в Новороссийске. Выпишу в тетрадочку ошибки, которые допустил.

— Например?

— А вот это уже не для прессы. Зачем давать кому-то повод бросать в меня камни? Вы поймите — меня уволили, и сегодня любые мои слова будут выглядеть как жалкое оправдание. А я оправдываться не хочу.

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Константин Зырянов
Футбол
ФК Черноморец (Новороссийск)
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