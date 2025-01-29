«Анжи» возвращается. Дагестанский клуб будет выступать в третьем дивизионе

Соскучились?

«Анжи» возвращается в профессиональный футбол! Клуб из Дагестана, сейчас обладающий любительским статусом, будет выступать в третьей лиге — об этом сказано на странице махачкалинцев в социальных сетях.

Возвращаются за стабильностью

Обращение в Telegram-канале началось с хороших новостей: «Дорогие болельщики, партнеры и все, кто поддерживает наш клуб! С радостью сообщаем, что ФК «Анжи» возвращается в большой футбол! «Анжи» будет выступать в третьем дивизионе России. Это событие станет важной частью в истории клуба и знаком того, что команда готова начать новый этап своей жизни», — сказано в заявлении.

В «Анжи» считают, что с финансовой точки зрения клубу будет лучше на профессиональном уровне: «Возвращение в большой футбол — это возможность привлечь новых спонсоров и инвесторов, что, в свою очередь, поможет обеспечить стабильность финансового положения клуба. Кроме того, это шанс вернуть к жизни славные традиции «Анжи» и восстановить доверие со стороны болельщиков».

Также в клубе пообещали — новый этап будет светлым: «После долгого пути восстановления и упорной подготовки мы готовы снова радовать вас яркими матчами, незабываемыми эмоциями и стремлением к победам. Мы помним нашу историю, ценим вашу преданность и верим, что вместе сможем достичь новых высот. Возвращение «Анжи» — это не просто спортивное событие, это возвращение большой семьи, которая всегда была вместе, несмотря на все трудности. Следите за новостями, поддерживайте нас и готовьтесь к новому этапу в истории нашего клуба. Спасибо, что вы с нами. Вперед, «Анжи»!» — так завершается обращение.

Куда пропадал «Анжи»

Клуб из Махачкалы потерял профессиональный статус в 2022 году, когда не прошел лицензирование на сезон-2022/23. Переводу в любители предшествовало долгое падение — «Анжи» покинул РПЛ в сезоне-2018/19 и с тех пор несколько лет пытался выживать на нижних уровнях российского футбола.

При этом в ФНЛ махачкалинцев не пустили из-за долгов, поэтому им пришлось спуститься сразу в зону «Юг» ПФЛ — там они задержались на несколько сезонов. Но в итоге не смогли погасить все задолженности и лицензию отозвали.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

В прощальном заявлении в клубе подчеркнули, что сделали все возможное для сохранения прописки в профессиональном футболе: «Весь коллектив «Анжи» приложил все возможные усилия для прохождения процедуры лицензирования и до последнего надеялся на положительный исход. Руководство клуба понимает причины отказа и адекватно оценивает финансовое состояние клуба. Для погашения имеющихся задолженностей было приложено максимум усилий. К сожалению, без поддержки спонсоров и партнеров их оказалось недостаточно».

При этом еще тогда махачкалинцы пообещали вернуться: «Анжи» благодарит каждого, кто внес свой вклад в историю развития клуба. Спасибо всем, кто на протяжении многих лет был с любимой командой и преданно верил в лучшее. Мы говорим спасибо всем футболистам, тренерам, сотрудникам клуба и персоналу команды, которые с честью и достоинством представляли цвета «Анжи» на полях России и Европы. Помните: пока имя «Анжи» остается в сердцах болельщиков — «Анжи» будет жить. Мы верим, что это не конец. Мы верим, что однажды «Анжи» вернется. Однажды эта звезда вновь загорится и будет сиять еще ярче!» — сказано в заявлении.

Самый известный дагестанский клуб (напомним, именно сюда когда-то приезжали Роберто Карлос и Самюэль Это`О) внезапно ожил осенью 2024 года. В своей группе «ВКонтакте» махачкалинцы объявили о возвращении — на тот момент только бренда. Владелец прав на «Анжи» Осман Кадиев дал разрешение на их использование президенту МФК South United Арзулуму Султанахмедову для медиафутбола плюс одному из лидеров фанатского объединения «Дикая Дивизия» Абакару Гамидову для любительской лиги Дагестана. Тогда «Анжи» вновь появился на футбольной карте.

В сентябре South United официально объявил о смене названия.

При этом в клубе пообещали сохранить «основную концепцию бренда South United».

«Анжи» за свою историю выигрывал бронзовые медали РПЛ (сезон-2012/13), дважды выходил в финал Кубка России (2001, 2013) и дважды участвовал в плей-офф Лиги Европы (сезоны-2012/13 и 2013/14).