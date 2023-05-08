«Нам остался один шаг — но самый трудный и важный». Зырянов поднимает легендарный «Черноморец» из Новороссийска

Команда при поддержке Сергея Шишкарева — в одной победе от ФНЛ.

Футбольный сезон приближается к развязке — и если в РПЛ интриг становится все меньше, то в дивизионах ниже главная борьба впереди. Например, в шаге от перехода из второй лиги (ФНЛ-2) в первую (ФНЛ) — «Черноморец», который когда-то бился в Кубке УЕФА с «Валенсией». И, судя по настрою руководства клуба, а также зрительскому интересу, есть уверенность, что скоро в Новороссийске будет большой футбол. Репортаж «СЭ» с побережья Черного моря, где Константин Зырянов поднимает с низов легендарную команду.

Шишкарев хочет вернуть большой футбол в Новороссийск после 20 лет простоя

Когда смотришь на статистику посещаемости условных «Химок», становится грустно за российский футбол. И в ФНЛ некоторые команды также собирают вокруг себя совсем немного болельщиков. Тем удивительнее видеть цифру в шесть с лишним тысяч человек на рядовой игре ФНЛ-2.

Это бывшая вторая лига, которая разыгрывается по особой региональной схеме — чтобы упростить логистику командам с ограниченными финансовыми возможностями. Кого здесь только ни встретишь. Рядом с легендарным «Ротором», например, «Кубань Холдинг» из станицы Павловской. То есть из крупного, но села.

ФК «Черноморец»

Много ли вы знаете профессиональных спортивных клубов из сел? А во второй лиге таких несколько. «Кубань Холдинг» — самый известный. Вы могли слышать о нем в прошлой реинкарнации — через ФК «Колос» прошло немало заметных игроков (например, Игорь Калешин). Да и сейчас команда держалась неплохо против лидера своей группы — «Черноморца».

Что касается Новороссийска, то у этого города славные футбольные традиции — только про них забыли на 20 с лишним лет. Пока за команду не взялась Группа компаний «Дело» и лично ее руководитель Сергей Шишкарев. В спорте его знают как главу российского гандбола. Но, по признанию самого Сергея Николаевича, к футболу он также неравнодушен, а в детстве занимался им на предпрофессиональном уровне.

Команда Зырянова выйдет в ФНЛ в случае победы в следующем матче

Новороссийск — родной город для Шишкарева, и ему было тяжело смотреть на то, как команда, которая играла в Кубке УЕФА, боролась за свое существование. В нее начали вкладываться с прошлой осени. Была организована основательная работа с болельщиками, на стадионе «Центральный» уложили новый современный газон. Пригласили молодых, но талантливых и голодных до побед футболистов, а руководить ими назначили начинающего тренерскую карьеру Константина Зырянова.

ФК «Черноморец»

Культового полузащитника смогли привлечь на черноморское побережье из молодежки «Зенита», и Зырянов оставил питерский клуб ради амбициозной идеи. Ведь на ФНЛ здесь мысли не ограничиваются — в Новороссийске всерьез хотят вернуться в элиту российского футбола.

«У нас впереди остался один шаг. Но он самый трудный и самый важный», — после победы над «Кубань Холдингом» главный тренер «Черноморца» даже не стал рассуждать об изменениях в составе на будущий сезон в случае повышения в классе. Хотя во многом это уже формальность. У его команды 10 очков форы над «Чайкой» из Песчанокопского. В следующем туре новороссийский клуб и встречается дома с главным конкурентом. И в случае победы сможет официально стать участником ФНЛ сезона-2023/24. Вопросов к административной части возникнуть не должно. В клубе максимально профессиональный подход во всем, что отмечают даже соперники.

После крупной победы (4:1) в раздевалку зашел глава администрации города Андрей Кравченко, а также Шишкарев. И, судя по всему, кураторы клуба готовы и дальше поддерживать любимую для новороссийских болельщиков команду. Главное, чтобы «Черноморец» продолжал показывать яркую и результативную игру, ведь город действительно скучал по большому футболу.

«Черноморец» (Новороссийск) — «Кубань Холдинг» (ст. Павловская) 4:1 (2:1)

Голы: Антонов (с пенальти), 11 — 1:0, Корольков, 16 — 1:1, Данилин (Коробов, Антонов), 28 — 2:1, Шихбабаев (Фролкин, Антонов), 74 — 3:1, Антонов, 91 — 4:1

«Черноморец»: Фролкин, Хагур (Маклаков, 84), Гречкин, Мирошниченко, Гараев (к), Антонов, Коробов (Шихбабаев, 72), Магомедов (Будагян, 84), Абакаров (Климов, 62), Данилин, Руденко (Костюков, 62)

«Кубань Холдинг»: Лукьянов, Парадин (Ахмеджанов, 78), Сакович, Богдаев (Пахлеванян, 78), Игнатьев, Дышеков, Князев (Вагидов, 46), Корольков, Захаров (Мкртчан, 68), Папикян (Варганов, 85), Матюшенко

Предупреждения: Коробов (41), Захаров (66), Сакович (80)

Судьи: Иван Абросимов (Санкт-Петербург), Яков Клепцов (Ростов-на-Дону), Александр Головченко (Ростов-на-Дону)

Удары (в створ): 11(4):8(3)

Угловые: 2:3

07.05.2023, Новороссийск, стадион «Центральный», +15 градусов, 6275 зрителей