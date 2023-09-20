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«Я всегда говорил, что вернусь в «Спартак». Но не говорил — в какой». Интервью Глушакова

Глушаков стал игроком «Спартака» из Костромы
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Денис Глушаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Денис Глушаков подписал контракт с клубом второго дивизиона «Спартак» (Кострома).

— Денис, ты, наконец, определился с клубом, подписал контракт со «Спартаком» (Кострома). Поздравляю!

— Я же всегда говорил, что обязательно вернусь в «Спартак», но не уточнял, в какой (улыбается). Ребята попросили меня помочь решить задачу, у них хороший коллектив, есть понимание, куда будет двигаться проект, поэтому я согласился.

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— Команда сейчас готовится к играм в Подмосковье. Это стало одной из причин, почему ты принял их предложение?

- Для меня это удобно. У команды хорошие условия для тренировок и руководство, которое уделяет внимания мелочам. «Спартак» ездит на матчи в Кострому, а потом возвращается в Подмосковье и тренируется тут до следующей игры. Базируемся недалеко от места, где тренировались с «Броуками» (медиакоманда. — Прим. «СЭ»), а совсем скоро у команды появится свое поле.

- Вторая лига не пугает?

- А почему она должна пугать? У меня есть опыт выступления и в первой лиге, и во второй, ничего страшного там нет. Тем более общий уровень нашего футбола подравнялся, и между дивизионами уже нет такого большого разрыва.

- Ты постоянно говоришь, что еще готов играть, но у тебя есть тренерская лицензия. Кострома может стать первым местом нового карьерного этапа?

- Пока я об этом не думаю. Прежде всего хочется помочь команде подняться в турнирной таблице. Передать какой-то опыт молодым футболистам, которые только начинают свой путь. Конечно, я не молодею и понимаю это, но есть примеры игроков, которые старше меня и они до сих пор в обойме. Я тренируюсь, уделяю своей физической форме много времени и пока готов выходить на поле, буду это делать. Что касается тренерства — посмотрим. Не исключаю вариант, при котором начну тренерскую карьеру в Костроме, но пока об этом говорить рано.

- Пишут, что ты будешь получать полтора миллиона рублей в месяц. Хорошая зарплата для клуба второй лиги.

- Это смешно. Какие полтора миллиона? Конечно, нет. Деньги вообще не главное, я играю из любви к футболу, и эти два месяца до открытия зимнего трансферного окна буду отдавать всего себя команде. Я пошел «Спартаку» на уступки, они пошли мне навстречу, считать деньги и делать из этого сенсации точно не нужно.

- В течение короткого отрезка времени ты поменял три лиги: играл в пляжный футбол, участвовал в медийной лиге и вот вернулся в профессиональный футбол. Если завтра Глушакова позовут в болотный футбол или футбол на мотоциклах, ты согласишься?

- Определяющее слово везде «футбол». Я люблю эту игру и готов заниматься любимым делом вне зависимости от площадки. Если завтра не смогу играть нигде, кроме как в футбол на мотоциклах, буду развиваться в этом направлении. Думаю, что смогу выдать пару качественных трюков.

Денис Глушаков
Футбол
ФК Спартак (Кострома)
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