Из-за ракетной опасности в Брянске прервали матч. «Динамо» и «Иртыш» играли за место во второй лиге А

Тревожно

Стыковой матч дивизиона «Серебро» второй лиги А между брянским «Динамо» и омским «Иртышом», проходивший в Брянске, был прерван из-за ракетной опасности. Команды и зрители покинули стадион — игра возобновилась только спустя час.

Отыграть успели меньше тайма

Встреча была важнейшей — «Динамо» и «Иртыш» ведут борьбу за право остаться во второй лиге А. Противостояние состоит из двух игр, первая из них проводилась в Брянске на стадионе «Динамо» — для лучшей поддержки в значимом матче бело-голубые сделали вход бесплатным. Однако болельщики точно не получили удовольствия — досмотреть первый тайм им удалось далеко не сразу: рефери прервал встречу на 37-й минуте.

До этого момента «Динамо» играло бодро — хозяева были близки к голу, заработав угловой после опасного удара. Однако эпизод ничем не закончился, а после него вратарь «Иртыша» даже не успел вынести мяч — зазвучали сирена ракетной опасности, и рефери после небольшой консультации с помощниками остановил встречу. Он вместе с командами покинул поле, а диктор стадиона предложил то же самое сделать болельщикам.

Впрочем, некоторые фанаты даже не стали дожидаться официального объявления и покинули трибуны заблаговременно. При этом диктор сообщил, что покидать стадион насовсем не нужно, так как игра будет продолжена.

Матч действительно возобновился через час — после отмены ракетной тревоги. Судя по картинке, фанаты спокойно переждали это время — людей на трибунах существенно меньше не стало. После небольшой разминки «Динамо» и «Иртыш» доиграли встречу, но победителя не выявили — теперь все решится в ответной встрече, которая пройдет 24 ноября в Омске.

Ракетная опасность?

Ситуация в приграничье обострилась в последние несколько дней, когда в американских СМИ появились слухи о том, что США, Великобритания и Франция разрешили ВСУ наносить ракетные удары иностранным оружием вглубь российской территории. Позднее информацию подтвердил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. С тех пор в Брянске и других городах (Белгород, Курск и т. д.) действует повышенная опасность ракетного обстрела.

Тревога в Брянске — не пустой звук. По данным Министерства обороны РФ, в ночь на 19 ноября ВСУ уже атаковали Брянскую область — они задействовали шесть баллистических ракет ATACMS американского производства. Как сообщило ведомство, обошлось без жертв и разрушений.