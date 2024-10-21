Жесть из «Сибири»: капитан команды Нарылков сломал челюсть одноклубнику

Сегодня, 18:00
В «Сибири» случился скандал: 37-летний капитан команды Сергей Нарылков сломал челюсть 22-летнему одноклубнику Константину Попову. Клуб из Новосибирска никак не комментировал появившуюся информацию, зато Нарылков уже успел выступить. Впрочем, вопросов после его высказываний стало только больше.
Факт потасовки вскрылся не сразу — и не из официальных источников. В группе «Сибири» «ВКонтакте» один из болельщиков отметил, что неплохо было бы увидеть Попова, на что получил ответ от некой Ольги Жарихиной. Она представилась другом семьи и сказала, что Попов находится в больнице.
По словам девушки, молодому полузащитнику сломал челюсть старший товарищ — Нарылков: «Попову сломал челюсть капитан команды. Константин в тяжелом состоянии. На сегодняшний день никто не предпринял никаких действий. Элементарно не поинтересовались, что с ним и как. Все молчат и все скрывают. Но наши органы власти разберутся, и виновники будут наказаны», — написала Ольга.
Позднее она добавила, что челюсть была сломана в результате конфликта на тренировке. Отдельно отмечено, что это случилось не в игровом моменте.
Клуб не давал комментарии, зато Сергей пообщался с Mash Siberia. Получилось ярко, хотя и несодержательно: «Ситуация с Поповым? Зачем это знать вообще? Он мужского пола, я мужского пола, вот что я могу вам сказать. Что вы от меня-то хотите? Детский сад прекращайте, я не знаю, кто там кому чего сломал. Сказки венского леса».
Чуть больше подробностей сообщает портал Сиб.фм — по данным медиа, Нарылков не оценил, что Попов злоупотреблял алкоголем: «Есть версия, что он ударил его из-за того, что тот бухал. Капитану это не понравилось», — сообщил источник.
Также, по информации все того же издания, Попов не будет писать заявление в полицию — якобы в команде так не принято. Однако органы начали проверку — информация о драке к ним уже поступила. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Дела у «Сибири» и без инцидента идут не очень — в «золоте» второй лиги А они занимают девятую, предпоследнюю строчку. До конца сезона четыре тура, так что команда из Новосибирска легко может вылететь в «серебро» в дополнение к проблемам с капитаном и молодым полузащитником.