«До февраля 2022-го дела в «Баварии» шли хорошо, а потом меня начали «задвигать». Интервью новичка «Кубани» Леона Фуста

В российскую вторую лигу А приехал воспитанник мюнхенского гранда.

К нам не так часто приезжают воспитанники мюнхенской «Баварии». А тут и вовсе диковинный вариант: молодой парень будет выступать в нашем третьем по силе дивизионе — за краснодарскую «Кубань». У Леона — необычная история, которую он рассказал «СЭ».

Некоторые люди из тренерского штаба перестали смотреть в глаза, кто-то не пожимал руку

— Давай знакомиться, Леон. Расскажи вкратце о себе.

— Мы с сестрой Ангелиной — из семьи русских немцев. Родители, Иван и Анастасия, перебрались в Германию в конце 90-х. Я родился в городе Кауфбойрен, это в земле Бавария, километров 80 от Мюнхена. У меня двойное гражданство — российское и немецкое.

— Как ты оказался в «Баварии»?

— С раннего детства гонял мяч, и отец однажды пристроил меня через знакомого в местную футбольную школу. Оттуда спустя несколько лет попал в академию «Баварии». Дорос до второй команды, тренировался с основным составом при Томасе Тухеле и Юлиане Нагельсманне. До февраля 2022 года дела шли неплохо, а потом меня начали медленно, но уверенно «задвигать»: в какой-то момент я уехал в аренду в клуб «Амштеттен» — во второй по силе австрийский дивизион. Честно говоря, не сразу понял, что отношение ко мне в мюнхенском клубе так сильно поменялось, но в итоге дело пришло к расторжению контракта по соглашению сторон.

— То есть все из-за политики?

— Как я уже сказал, после февраля 2022 года отношение ко мне изменилось. Некоторые люди из тренерского штаба второй команды перестали смотреть в глаза при встрече, кто-то не пожимал руку. Отношение ко мне в тренировочном процессе поменялось, стало безразличным. Когда я вернулся из аренды в Австрии, меня без объяснения причин вообще оставили без занятий с командой, поэтому пришлось работать индивидуально. Мы пытались разговаривать с клубом и выяснять ситуацию, но нам так никто в глаза и не сказал, почему меня отодвинули от всего. В итоге оставалось только договориться об уходе из «Баварии», что и произошло. Я столько лет провел в системе клуба, что обидно из-за такого расставания. Но это не перечеркивает всего того хорошего, что там было до этого.

— Как появился вариант с «Кубанью»?

— Когда стал свободным агентом, получил приглашение из Испании. Попутно меня позвали на просмотр в «Кубань»: выбрал Россию — родину своих родителей. Приехал в Краснодар, прошел просмотр, подписал контракт. Благодарен клубу за интерес и доверие. Хочу тренироваться и играть, чтобы помочь команде выйти в ФНЛ.

Юношеская сборная Германии. Леон Фуст (№8) в нижнем ряду рядом с Флорианом Вирцем (№10). Фото Личный архив

— На одной из фотографий из вашего семейного архива ты стоишь рядом с нынешней звездой сборной Германии Флорианом Вирцем. Когда сделан этот снимок?

— 2017-й или 2018 год. Я провел несколько матчей за юношеские сборные Германии — U15 и U16 . В одном из них — против Нидерландов — сыграл вместе с Вирцем, мы с ним одногодки. В той встрече мы, к сожалению, потерпели поражение. А против нас выходил, в частности, Хави Симонс, который сейчас в «Лейпциге» и оценивается очень высоко.

— Вирц уже был звездой номер один?

— Пожалуй, нет. Хотя, конечно, Флориан выделялся уже тогда.

— На другом фото ты с повязкой капитана сборной.

— Такое тоже было. Это товарищеский матч, который мы провели в 2018 году против ребят из Австрии. Тренер тогда говорил, что в команде два капитана — Брайт Аррей-Мби и я. В той встрече повязка оказалась у меня. А Брайт сейчас выступает за португальскую «Брагу».

Фото Личный архив

Клозе я по какой-то причине не угодил, Мусиала — тоже

— Ты провел несколько матчей за U15 и U16 Германии, а вот в сборной до 17 лет тебя уже не было. Почему?

— В «Баварии» U17 я попал к человеку, который не захотел рекомендовать меня тренерам национальной команды этого возраста. У него были свои любимчики, которым он отдавал предпочтение. Кстати, этому же специалисту по какой-то причине не угодил, в частности, Джамал Мусиала, который тогда пришел из «Челси», а сегодня считается одной из главных звезд всего немецкого футбола. По-настоящему Мусиала раскрылся у другого тренера в команде U19.

— А как звали того тренера, который не причислял вас с Мусиалой к своим любимчикам?

— Мирослав Клозе.

— Главный бомбардир сборной Германии за всю ее историю, чемпион мира-2014, лучший снайпер чемпионатов мира. И еще много чего другого... Короче говоря, незаурядная фигура в мировом футбольном сообществе: чем же ты ему так не угодил?

— Клозе сейчас тренирует «Нюрнберг». Эта команда идет недалеко от зоны вылета во второй бундеслиге... У меня есть предположение, почему он в какой-то момент от меня отвернулся, но озвучивать не буду, потому что нет доказательств. Могу только сказать, что с моими действиями на поле и с работой на тренировках это не связано.

— Не Клозе ли стал причиной твоего ухода из «Баварии»?

— Нет, это ведь случилось гораздо позже.

— Ты сказал, что успел потренироваться с основой «Баварии» при Тухеле и Нагельсманне. Кто из них тебе больше понравился?

— Это два сильных специалиста, и я рад, что мне довелось поучаствовать в тренировках первой команды под их руководством. Мне лично комфортнее было с Тухелем — по той причине, что он разговаривал с молодыми игроками и что-то нам подсказывал. Нагельсманна же общение с нами не интересовало. Я успел застать еще и нынешнего тренера «Баварии» Венсана Компани: мне кажется, что в плане контакта с молодыми он ближе к Нагельсманну. При этом у любого главного тренера «Баварии» задача только одна — раз за разом брать титулы, а не заниматься образованием юных футболистов. Так что жаловаться мне абсолютно не на что: могу только гордиться тем, что в какой-то момент поработал с тренерами и звездами первой команды.

Фото Global Look Press

— Кто из тех, с кем ты успел поиграть за юношеские команды «Баварии», сейчас выступает за первый состав?

— Александар Павлович. Про Мусиалу мы уже сказали.

— Кто из звезд «Баварии» больше всех симпатичен тебе по-человечески?

— Пожалуй, Киммих. Из-за разницы в возрасте никакой дружбы у нас быть не могло, вне поля мы не общались. Зато в тренировочном процессе он всегда был готов подсказать что-то полезное, а я мог спросить у него совета. С ним можно общаться на равных. Что касается игровых качеств Киммиха, то всем и без меня понятно, какого высокого уровня этот футболист.

— Кто еще чем-то особенным тебе запомнился?

— Врезался в память Левандовски. Он живет голами, ему ничего другого не надо — ни в матчах, ни на тренировках. Всегда в двусторонках требовал, чтобы передачи шли именно ему. Думаю, что и в «Барселоне»» сейчас то же самое: Левандовски любит штамповать голы.

— Ты, наверное, был самым молодым на тренировках «Баварии». Тебе не доставалась от звезд?

— Там на всех уровнях жесткая дисциплина в тренировочном процессе. Я вообще не припомню, чтобы в академии мне с кем-то когда-то приходилось пихаться и уж тем более драться на тренировках. Да, в игровых ситуациях на занятиях основной команды был жесткий контакт, но без грубости и хамства. Не случалось такого, чтобы меня кто-то хотел затоптать или как-то унизить.

— Тебе удалось сыграть хотя бы раз в товарищеском матче за первую команду «Баварии»?

— К сожалению, нет.

— Ты немало времени провел в «Баварии-2». Часто ли доводилось проводить тренировочные матчи против первой команды?

— В «Баварии» это почти не практикуется. По-моему, мы всего один раз такой спарринг сыграли — уступили с достойным счетом 1:2.

— Ну и как тебе против первой команды?

— Знаете, мне проще и приятнее было с ней тренироваться, чем выходить против нее на поле.

Фото Личный архив

— «Бавария-2» работает в том же спортивном центре, где и основной состав?

— Да. У первой команды там три своих естественных поля. У второй команды тоже три, но одно из них — искусственное. Официальные же матчи мы проводили на одном из небольших мюнхенских стадионов, который делили с местной командой.

— Много народу приходило на трибуны?

— Да нет, не особо. Думаю, под тысячу человек.

— Ты сам ходил на игры первой команды?

— Ходил, когда появлялась такая возможность. У каждого из нас был абонемент на весь сезон.

— Назови самую любимую версию «Баварии» за твои девять лет в системе клуба.

— Это, конечно, образца сезона-2019/20: клуб выиграл все что можно, включая Лигу чемпионов. Тогда устроили праздник на «Альянц Арене» для футболистов и работников клуба. Мы, молодые ребята, тоже приняли в нем участие. Это незабываемо.

— Ты сказал, что «Бавария-2» тренируется в одном спортивном центре вместе с первой командой. А где занимаются детские и юношеские команды?

— Для них построен за 70 или 80 миллионов евро хороший тренировочный центр недалеко от стадиона. Я заехал туда в 2017 году — как раз в тот момент, когда он открылся, жил там с 14 до 18 лет.

— Сколько там полей, какой режим у ребят?

— В общей сложности восемь полей, два из которых с искусственным покрытием. Тренируются и играют дети, начиная с девятилетнего возраста, в том же спортцентре работает и женская команда. Самые младшие пацаны могут делить одно поле, ну а у старших возрастов уже своя полноценная площадка... У меня была своя комната в этом тренировочном центре. На учебу в школу я выезжал рано утром, затем возвращался на тренировки. Те, кто жил на территории комплекса, должны были в любом случае быть на месте не позже 18 часов. А в 23.00 у нас всегда отключали Wi-Fi.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и Артем Дзюба в матче против Испании на чемпионате мира 2018 года. Фото Александр Федоров, «СЭ»

На ЧМ-2018 болел за сборную России — с харизматичным Черчесовым и ярким Дзюбой

— Ты бывал в России до ноябрьского просмотра в «Кубани»?

— Да, конечно. Практически каждый год отправлялся с кем-то из родителей. Бабушка со стороны мамы живет в Челябинской области, и я с удовольствием с ней общаюсь. Мне всегда нравилось приезжать в Россию, тут я чувствую себя комфортно. Вот в этом году впервые побывал в Краснодаре и Сочи. Классные города!

— Как ты оказался в «Кубани»?

— Спасибо отцу, которому помогли его хорошие знакомые. Нам предложили вариант с просмотром: это логично, меня ведь не знают в России. Так и приехал в Краснодар, чему очень рад. Успел в ноябре потренироваться под руководством Вячеслава Анатольевича (Молчанова, главного тренера «Кубани». — Прим. Г.К.). Сейчас начался декабрьский втягивающий сбор, а в январе мы продолжим готовиться к весенней стадии чемпионата. Понимаю, что надо много работать, но в «Баварии» меня приучили к жесткой дисциплине, а нагрузок я не боюсь.

— Как тебе база «Кубани»? Как встретили в клубе?

— Помимо Молчанова, спасибо еще Александру Дмитриевичу (Апалькову — генеральному директору. — Прим. Г.К.) и Николаю Николаевичу (Хлыстунову — начальнику селекционной службы. — Прим. Г.К.). Без всех этих людей меня бы не было в «Кубани». Хочу оправдать их доверие. А база очень уютная. Здесь есть все, что надо для тренировок и отдыха, и атмосфера при этом душевная. Когда мы приезжали в ноябре с отцом, то жили и питались на базе. Сразу оценили местную кухню: качество продуктов очень высокое, а повара — просто молодцы, готовят вкусно, по-домашнему.

— Что ты знаешь о российском футболе?

— По возможности смотрел матчи чемпионата России, но, конечно, вживую все будет гораздо интереснее. Я еще слишком мало времени провел в «Кубани», но быстро понял, что тренировки у Молчанова интенсивные, а ребята всерьез настроены на борьбу за выход в ФНЛ.

— На какой позиции ты готовишься играть в «Кубани»?

— На любой, куда тренер поставит, хоть в воротах! Но сначала надо заслужить место в стартовом составе.

Леон Фуст и генеральный директор «Кубани» Александр Апальков. Фото ПФК «Кубань»

— Стремление похвально. Но если вспомнить немецкий опыт, то где все-таки твоя приоритетная роль на поле?

— Когда был помладше, чаще играл опорного хавбека. Затем из меня сделали левого защитника.

— В российском футболе есть те, кто нравятся тебе по манере игры?

— Таким был Юрий Жирков. На чемпионате мира-2018 понравился Денис Черышев. А вообще мне запомнился на том турнире боевой характер команды — с харизматичным Черчесовым и ярким Дзюбой. Жаль, что сборная России не смогла выйти в полуфинал, я болел за нее.

— Чего ты ждешь от своего нового опыта?

— Если брать бытовую сторону, то хочу подтянуть русский язык и получше узнать страну: поближе познакомиться с ее историей. Кстати, именно этот предмет был у меня любимым в школе. А если мы говорим о футболе, то надо доказать свою состоятельность и прибавить в игре, чтобы выйти на более высокий уровень.