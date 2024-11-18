«В порядке ли я? Нет». На Вадима Евсеева напали с ножом после матча в Астрахани

На Вадима Евсеева напали с ножом после матча в Астрахани

Сотрудники полиции уже схватили подозреваемых.

На главного тренера «Ленинградца» Вадима Евсеева совершено нападение с применением холодного оружия в Астрахани.

Тренер позвонил Денису Казанскому

Комментатор и колумнист «СЭ» Денис Казанский первый сообщил о нападении на Евсеева.

«Только что был звонок. Вадим Евсеев. Говорит, что на него совершенно нападение с применением холодного оружия... Какой-то кошмар. В данный момент его жизни ничего не угрожает... Сотрудники полиции уже разбираются в деле. Больше деталей пока нет. Дело в Астрахани происходит», — написал Казанский в своем Telegram-канале.

Что сказал Евсеев

Вадим Валентинович в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о нападении с применением холодного оружия.

«В порядке ли я? Нет», — сказал Евсеев «СЭ».

Также он добавил, что полиция задержала подозреваемых.

«Напали с ножом. Держимся...Полиция схватила нападавших. Они задержаны. Их было двое. Мотивы? Откуда я знаю?» — цитирует «СЭ» слова 48-летнего тренера.

Сам Евсеев сообщил «Базе», что находится в больнице.

Детали инцидента

Как пишет «База», нападение произошло, когда руководители и тренеры «Ленинградца» направлялись в отель из ресторана. Двое из них шли впереди, а Евсеев с заместителем генерального директора — позади.

В какой-то момент к шедшим сзади подошли двое мужчин и попросили закурить. Евсеев промолчал, те попросили еще раз, после чего прыснули перцовым баллончиком им в лицо.

Как сообщил пресс-атташе «Ленинградца» Георгий Начкепия, в этот момент ассистент Евсеева Александр Шмарко и еще один сотрудник попытались задержать нападавших, но те достали холодное оружие. Шмарко получил удар ножом по лицу, но он прошел по касательной. В Telegram-канале «Телегрант» появилось фото с перебинтованной головой Шмарко.

Сотрудники клуба вскоре задержали злоумышленников и передали их полицейским. Ни жизни Евсеева, ни других пострадавших ничего не угрожает.

Работает в «Ленинградце» меньше двух месяцев

Вадим Евсеев возглавил клуб 21 сентября 2024 года. Контракт заключен до конца сезона-2024/25 с возможностью продления.

Под его руководством «Ленинградец» занимает третье место в группе «золото» второй лиги, набрав 28 очков в 18 турах.

В воскресенье, 17 ноября, команда провела последний официальный матч в 2024 году — сыграла вничью с «Волгарем» (1:1) в Астрахани.

Ранее Евсеев был главным тренером «Кубани», «Факела», «Шинника», «Уфы», «СКА-Хабаровска» и «Амкара». Кроме того, на счету Евсеева 20 матчей и 1 гол в составе сборной России.