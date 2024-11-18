«Не дали прикурить, началась драка». Евсеев плохо видит, у Шмарко пять швов после нападения в Астрахани

Евсеев рассказал о проблемах со зрением после нападения в Астрахани

Уже есть видео с преступниками.

Вечером, 17 ноября, на главного тренера «Ленинградца» Вадима Евсеева и двух его помощников напали в Астрахани. Пострадавшие в больнице, нападавшие задержаны — рассказываем, что известно на данный момент.

Пять швов после пореза

Инцидент произошел вечером после матча «Волгарь» — «Ленинградец» (1:1) в 18-м туре второй лиги А. Евсеев со спутниками возвращался из ресторана в отель, когда к компании подошли двое и попросили закурить. Тренер ответил, что не курит, после чего начался конфликт — в Вадима Валентиновича брызнули из перцового баллончика.

Помощник Евсеева Александр Шмарко постарался остановить хулиганов, однако получил удар ножом в лицо. Несмотря на это,нападавших удалось скрутить и передать полиции, после чего тренер со спутниками отправился в больницу.

Помощник главного тренера «Ленинградца» Александр Шмарко. Фото ФК «Ленинградец»

Евсеев был краток. «Напали с ножом. Держимся... Полиция схватила нападавших. Они задержаны. Их было двое. Мотивы? Откуда я знаю?» — заявил тренер в комментарии для «СЭ». Позднее он добавил, что из-за перцового баллончика у него проблемы со зрением: «Есть повреждения, с ножом напали. Сейчас в операционном блоке. Не вижу ничего, с вами не могу разговаривать, в больнице».

Шмарко в итоге наложили пять швов — ему сильно порезали щеку. Помощник тренера предположил, кем могли быть нападавшие. «Это люди под наркотой, скорее всего, наркотиками. Мне сейчас неудобно, мне зашивают лицо, поэтому извините», — приводит слова Шмарко Mash.

Сейчас все в порядке — обоих пострадавших отпустили из больницы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе «Ленинградца», Евсеев и Шмарко в отеле вместе с командой и во вторник полетят в Санкт-Петербург.

Кто напал?

Вариант, что нападение на тренеров связано с футболом, сразу же отмели. Как отметили в пресс-службе «Ленинградца», оно носило криминальный характер.

«Мы бы не хотели, чтобы эта неприятная история бросала тень на клубы, лигу, город Астрахань. К сожалению, уроды бывают везде. И в Астрахани, и в Петербурге, и в Москве, и где бы то ни было. И неприятные ситуации случаются», — заявили в команде «Чемпионату».

А в официальном заявлении клуб поблагодарил местные власти за оперативную работу.

«Отдельное спасибо представителям силовых ведомств Астраханской области и, конечно, врачам, которые оказали всю необходимую поддержку нашей команде в сложившейся ситуации. К сожалению, неприятности везде случаются, но мы знаем, что настоящие астраханцы очень гостеприимны, и мы с удовольствием продолжим ездить к ним в гости», — говорится в сообщении.

Известно, что преступники — 2002 и 2003 года рождения, оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Согласно сообщению пресс-службы УМВД России по Астраханской области, один из нападавших находится под следствием за мошеннические действия. Именно он и нанес удар ножом.

Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев. Фото ФК «Ленинградец»

Возбуждено уголовное дело

Также полиция опубликовала небольшие интервью задержанных. Тот, кто брызгал в Евсеева «перцем», признал вину и раскаялся: «С другом шли по улице Адмиралтейской, попросили у людей прикурить. Они нам отказали, в результате получился конфликт. Я достал баллончик, друг достал нож. Произошла драка. Я раскаиваюсь, вину свою признаю, больше такого не повторится».

Второй оказался менее сговорчив: «Задержан за драку. Выпили с другом, пошли гулять... Ранее был задержан за мошенничество. Жду заседание».

Теперь задержанному предстоит еще один суд. По факту нападения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За совершенные действия подследственным может грозить лишение свободы на срок до семи лет.

«Факел» поддержал бывшего тренера

Евсеев с сентября тренирует «Ленинградец» из второй лиги. Также россиянин ранее возглавлял «Амкар», «СКА-Хабаровск», «Уфу», «Шинник», «Факел» и «Кубань». Воронежцы в социальных сетях уже поддержали специалиста.

«Желаем скорейшего восстановления и крепкого здоровья», — говорится в сообщении клуба в Telegram-канале.