Скандал в «Роторе». Почему спортдиректор ушел, а тренер остался? Выйдет ли команда в первую лигу?

Интервью «СЭ» с Федором Щербаченко, покинувшим Волгоград.

В среду, 26 октября спортивный директор «Ротора» Федор Щербаченко покинул свой пост. При этом главный тренер команды Алексей Стукалов продолжит работу на своей должности. В группе 1 второй лиги волгоградцы занимают четвертое место, на шесть очков отставая от «Чайки» и «Черноморца».

— Это правда, что вы покинули свой пост? — вопрос Щербаченко.

— Да. Расстался с клубом по соглашению сторон, — ответил Щербаченко.

— Главная причина?

— В какой-то момент я понял, что «Ротор» не играет в тот футбол, который должен показывать. С такой игрой у команды мало шансов стабильно набирать очки и идти в лидерах нашей группы.

— «В какой-то момент» — это когда?

— В середине первого круга. Я пытался внести коррективы, но меня не услышали. В итоге «Ротор» продолжал играть натужно. Если знаете, то на первые матчи к нам приходил губернатор. А потом перестал посещать домашние игры. Честно говоря, я бы на его месте поступил точно так же.

— Вот как?

— Увы, игру «Ротора» смотреть было невозможно... Мне тоже этот футбол был в тягость.

— Но в первых пяти турах вы одержали пять побед!

— В футболе так бывает, что результат не соответствует игре...

— Потом «Ротор» потерял очки в матчах с аутсайдерами — «Аланией-2» (0:1), «Дружбой» (3:3).

— Вот это как раз был первый звоночек, говорящий о том, что у «Ротора» нет запаса прочности. Тренерский штаб объяснял результат случайностями. Но время все расставило на свои места. Ведь в последних семи турах первенства «Ротору» явно не хватало стабильности: три победы, два поражения, две ничьи.

— Как объяснить разгромное поражение от нальчикского «Спартака» — 1:4?

— С одной стороны, наша безобразная игра. С другой — очень удачные действия нальчан в атаке. Все сошлось воедино в этот день. Поймите меня правильно, я не пытаюсь оправдываться. Мы на шесть очков отстаем от «Черноморца» и «Чайки» в таблице. Однако, считаю, именно «Ротор» должен был везти им 6 очков.

— И все-таки почему именно сейчас вы решили покинуть свой пост? Впереди еще длинная дистанция.

— Все просто. Я как спортивный директор несу ответственность за результат. Я приглашал этого тренера — Алексея Стукалова. Но в последнее время выступил открыто с инициативой, что без смены этого тренера мы не сможем двигаться вперед.

— И?

— Я не услышал поддержки руководства. Поэтому ухожу.

— А Стукалов?

— Он остается.

— Вы же приходили в связке. Как он вам объяснил свое решение?

— Алексей Борисович сказал, что он сможет выправить ситуацию без меня.

Алексей Стукалов. ФК «Ротор»

— Тогда приведу еще версию вашего ухода. Самую громкую. Процитирую Telegram-канал «Остров Свободы»: «Началась зачистка коррупционного спрута в футбольном клубе «Ротор». В эти минуты увольняют спортивного директора и тренера (по совместительству) товарища Щербаченко. Далее возможно уголовное дело. Щербаченко поймали на игре на спортивном тотализаторе в матчах с «Аланией», Нальчиком и Ростовом. Он заставил интригами ввести в основной состав на игры своих футболистов, а те слили все три игры. При этом «Ротор» был фаворитом, на него делали ставки в спортивном тотализаторе. В этой хитрой схеме задача Шербаченко была обеспечить слив игры».

— Хм... Я вводил в состав команды игроков? Интересно... По-моему, все в клубе знают, что я видел стартовый состав команды лишь за 40 минут до начала матча. У нас были четко разграничены функции между спортдиректором и тренером. Я не знал, по какой схеме сыграет команда — в три защитника, в четыре, в два нападающих или в одного. Стукалов все это определял на установке. А я узнавал о составе, сочетаниях, когда «Ротор» выходил на разминку.

— Тогда кто стоит за этой информацией?

— У меня нет предположений. Очень много желтых, оппозиционных сайтов пишет о «Роторе». Я же просто честно делал свою работу. У меня нет никакого желания ввязываться в подобную полемику. Жалко время. Могу лишь заметить, что на первой домашней игре «Ротора» было 26 тысяч зрителей, на второй 16.

— С чем связана такая посещаемость?

— Наверное, люди помнят меня по предыдущей работе в «Роторе» и доверяют мне.

— Тогда давайте поговорим о вашем непосредственном участке работы. Вы довольны тем, как провели селекцию перед стартом сезона?

— Да. Не только я, но и коллеги, эксперты полагают, что с таким составом «Ротор» мог бы играть в первой лиге, в нижней части таблицы. Решения по новичкам принимались коллегиально. Совместно с главным тренером. Несколько игроков, которых предлагал главный тренер, я не одобрил. И наоборот.

— Например?

— В частности, Гаглоев, который сейчас является лидером КАМАЗа и одним из самых результативных игроков первой лиги. Это была моя креатура. Но Стукалов не хотел видеть его в составе.

Футболисты «Ротора». ФК «Ротор»

— Чем мотивировал?

— Тем, что он плохо возвращается назад, не отрабатывает в обороне. Кроме того, я предлагал нападающего Михаила Маркина, который сейчас забил 12 голов в 10 матчах за «Ленинградец», но Стукалов забраковал эту кандидатуру.

— Когда все-таки пробежала черная кошка между вами и Стукаловым?

— Когда я понял, что мы не выполним задачу и не показываем достойную игру с этим тренером.