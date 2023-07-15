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OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 10:56

35 фанатов задержаны полицией по пути на Суперкубок в Казань за хулиганство

Сергей Разин
корреспондент
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Полиция задержала 35 фанатов, которые ехали на электричке на матч OLIMPBET Суперкубка России в Казани, сообщает Telegram-канал Baza.

По сведениям источника, болельщики громко пели песни и жгли файеры. Полицейские задержали 35 человек, на 28 из них были составлены протоколы по административным правонарушениям. Сообщается, что большинство задержанных — фанаты ЦСКА.

Суперкубок между «Зенитом» и ЦСКА пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 15 июля. Начало матча — в 17.00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев.

Источник: https://t.me/bazabazon/19549
ФК ЦСКА (Москва)
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