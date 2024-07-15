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OLIMPBET-Суперкубок России

Сегодня, 20:44

Аэропорт Волгограда поставил рекорд по пассажиропотоку в день OLIMPBET Суперкубка России

Сергей Разин
корреспондент
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13 июля аэропорт Волгограда поставил рекорд по пассажиропотоку в день матча за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром» (4:2).

«В этот день прибыли в регион 3 165 пассажиров, вылетели — 3 077. Всего за сутки было выполнено 48 рейсов. Большая часть пассажиров была обслужена на рейсах московского и питерского направлений — 70 процентов», — сообщает РФС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«Зенит» выиграл Суперкубок России в пятый раз подряд и в девятый — в истории.

ФК Зенит
ФК Краснодар
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