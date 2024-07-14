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Сегодня, 08:30

Агент Клаудиньо назвал неправильным поведение бразильца, отказавшегося пожать руку Семаку

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Клаудиньо, в комментарии «СЭ» отреагировал на поведение бразильца, отказавшегося жать руку главному тренеру петербуржцев Сергею Семаку после замены в матче OLIMPBET Суперкубка России против «Краснодара» (4:2).

«Я согласен, что это неправильное отношение. Семак — не только отличный тренер, но и прекрасный человек», — сказал Гарсия «СЭ».

«Зенит» в девятый раз стал обладателем Суперкубка России. Петербуржцы взяли титул пятый раз подряд.

Клаудиньо
Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
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