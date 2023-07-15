Акинфеев впервые проиграл серию пенальти на клубном уровне

Сегодня, 20:11
В восьмой раз в карьере Игорь Акинфеев стал участником серии пенальти. В шести случаях он защищал ворота ЦСКА, еще дважды — сборной России в плей-офф чемпионата мира. Неудача в матче за Суперкубок России против «Зенита» (0:0, пенальти — 4:5) в Казани оказалась для капитана армейцев всего второй в карьере.
Ранее он проиграл серию только сборной Хорватии в четвертьфинале домашнего ЧМ. Любопытно, что во всех восьми случаях Акинфеев отражал минимум один 11-метровый, а в матчах против Испании и «Краснодара» он справился с двумя попытками соперников.
Все серии пенальти в карьере Игоря Акинфеева
|
Дата
|
Команда
|
Турнир
|
Стадия
|
Матч
|
Пенальти
|
|
|
|
|
|
|
|
Забил
|
Вратарь
|
Мимо
|
17.05.2008
|
ЦСКА
|
Кубок России
|
Финал
|
Амкар — 2:2 (пен. — 4:1)
|
Кушев
|
Дуймович
|
Дринчич
|
13.05.2009
|
ЦСКА
|
Кубок России
|
? финала
|
Динамо — 2:2 (пен. — 6:5)
|
Кержаков, Д. Комбаров, Колодин, Уилкшир, Смолов
|
Кокорин
|
Хохлов, Димидко
|
11.05.2011
|
ЦСКА
|
Кубок России
|
? финала
|
Спартак — 3:3 (пен. — 5:4)
|
Махмудов, Макгиди, Ари, Дзюба
|
Д.Комбаров
|
-
|
01.07.2018
|
Россия
|
Чемпионат мира
|
1/8 финала
|
Испания — 1:1 (пен. — 4:3)
|
Иньеста, Пике, Серхио Рамос
|
Коке, Яго Аспас
|
-
|
07.07.2018
|
Россия
|
Чемпионат мира
|
? финала
|
Хорватия -2:2 (пен. — 3:4)
|
Брозович, Модрич, Вида, Ракитич
|
Ковачич
|
-
|
01.06.2013
|
ЦСКА
|
Кубок России
|
Финал
|
Анжи — 1:1 (пен. — 4:3)
|
Буссуфа, Виллиан, Это'О
|
Жирков
|
Жусилей
|
11.06.2023
|
ЦСКА
|
Кубок России
|
Финал
|
Краснодар — 1:1 (пен. — 6:5)
|
Сперцян, Ахметов, Кордоба, Алонсо, Рамирес
|
Жоау Батчи, Олусегун
|
-
|
15.07.2023
|
ЦСКА
|
Суперкубок России
|
Финал
|
Зенит — 0:0 (пен. — 4:5)
|
Малком, Сутормин, Мостовой, Бакаев, Ренан
|
Сергеев
|
-