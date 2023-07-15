Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Статьи
Все материалы
Матчи
Главная
Футбол
OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 20:11

Акинфеев впервые проиграл серию пенальти на клубном уровне

Кирилл Бурдаков
Статистик
Футболист Игорь Акинфеев
Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

В восьмой раз в карьере Игорь Акинфеев стал участником серии пенальти. В шести случаях он защищал ворота ЦСКА, еще дважды — сборной России в плей-офф чемпионата мира. Неудача в матче за Суперкубок России против «Зенита» (0:0, пенальти — 4:5) в Казани оказалась для капитана армейцев всего второй в карьере.

Ранее он проиграл серию только сборной Хорватии в четвертьфинале домашнего ЧМ. Любопытно, что во всех восьми случаях Акинфеев отражал минимум один 11-метровый, а в матчах против Испании и «Краснодара» он справился с двумя попытками соперников.

Все серии пенальти в карьере Игоря Акинфеева

Дата

Команда

Турнир

Стадия

Матч

Пенальти

Забил

Вратарь

Мимо

17.05.2008

ЦСКА

Кубок России

Финал

Амкар — 2:2 (пен. — 4:1)

Кушев

Дуймович

Дринчич

13.05.2009

ЦСКА

Кубок России

? финала

Динамо — 2:2 (пен. — 6:5)

Кержаков, Д. Комбаров, Колодин, Уилкшир, Смолов

Кокорин

Хохлов, Димидко

11.05.2011

ЦСКА

Кубок России

? финала

Спартак — 3:3 (пен. — 5:4)

Махмудов, Макгиди, Ари, Дзюба

Д.Комбаров

-

01.07.2018

Россия

Чемпионат мира

1/8 финала

Испания — 1:1 (пен. — 4:3)

Иньеста, Пике, Серхио Рамос

Коке, Яго Аспас

-

07.07.2018

Россия

Чемпионат мира

? финала

Хорватия -2:2 (пен. — 3:4)

Брозович, Модрич, Вида, Ракитич

Ковачич

-

01.06.2013

ЦСКА

Кубок России

Финал

Анжи — 1:1 (пен. — 4:3)

Буссуфа, Виллиан, Это'О

Жирков

Жусилей

11.06.2023

ЦСКА

Кубок России

Финал

Краснодар — 1:1 (пен. — 6:5)

Сперцян, Ахметов, Кордоба, Алонсо, Рамирес

Жоау Батчи, Олусегун

-

15.07.2023

ЦСКА

Суперкубок России

Финал

Зенит — 0:0 (пен. — 4:5)

Малком, Сутормин, Мостовой, Бакаев, Ренан

Сергеев

-

Игорь Акинфеев
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Русские на Уимблдоне — без финалов и скандалов. И чего вы боялись, британцы?
Паралимпийский прыгун превзошел чемпиона мира. Шок в легкой атлетике
Тяжелораненый российский военнослужащий спас трех офицеров в зоне СВО
ФСБ опубликовала видео задержания готовивших покушения на Симоньян и Собчак
Костомаров опубликовал первое после выписки фото с семьей
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Семак: "Показалось, что Лунев ошибся"
Победная раздевалка "Локомотива". Видео
"Локомотив" выиграл Суперкубок России
"Конфликт? У тренера всегда есть конфликт"
Безумная атмосфера Суперкубка России
Фаны "Локо" кидали бутылки. Чалов ответил
Гончаренко гуляет по улицам Нижнего Новгорода перед игрой за Суперкубок с "Локо"
Суперкубок, "Локомотив" - ЦСКА. Где все?!
"Локо": на матч со "Спартаком" - на МЦК
Как "Зенит" отмечал победу в Суперкубке
"Зенит" провел открытую тренировку перед ЦСКА
ВИДЕО! Раздевалка "Зенита"
Артем Дзюба: "Круто начинать карьеру в новом клубе вот так!"
Танцы Артема Дзюбы
"Зенит" - обладатель Суперкубка России!
"Зенит" - "Локомотив": перед матчем
Новый Суперкубок России!
Супердубль Бердыева!
Сергей Фурсенко в павильоне-презентации "Парка футбола"
Зенитовцы и армейцы после матча за Суперкубок
Суперкубок России. Стадион "Кубань" во время матча "Зенит" - ЦСКА
Сергей Семак: интервью после матча за Суперкубок "Зенит" - ЦСКА
Евгений Алдонин: интервью после матча за Суперкубок "Зенит" - ЦСКА
Александр Дюков: интервью после матча за Суперкубок "Зенит" - ЦСКА
Материалы сюжета: OLIMBPET Суперкубок России: «Зенит» — ЦСКА
Агент — о «паненке» Ренана в OLIMPBET Суперкубке России: «Он пробил так Акинфееву? Вау!»
Семин считает, что за Суперкубок сражались два лучших тренера России
Семак выиграл 10 титулов в качестве тренера и в шаге от достижений Романцева и Газзаева
Петржела считает, что «Зенит» выиграл OLIMBPET Суперкубок России только благодаря удаче: «ЦСКА играл гораздо лучше»
«Зенит» — новый рекордсмен Суперкубка России
Дюков — о матче за OLIMPBET Суперкубок России: «Пенальти добавляет эмоций и драматургии»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семин считает, что за Суперкубок сражались два лучших тренера России

Агент — о «паненке» Ренана в OLIMPBET Суперкубке России: «Он пробил так Акинфееву? Вау!»