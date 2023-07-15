Акинфеев впервые проиграл серию пенальти на клубном уровне

В восьмой раз в карьере Игорь Акинфеев стал участником серии пенальти. В шести случаях он защищал ворота ЦСКА, еще дважды — сборной России в плей-офф чемпионата мира. Неудача в матче за Суперкубок России против «Зенита» (0:0, пенальти — 4:5) в Казани оказалась для капитана армейцев всего второй в карьере.

Ранее он проиграл серию только сборной Хорватии в четвертьфинале домашнего ЧМ. Любопытно, что во всех восьми случаях Акинфеев отражал минимум один 11-метровый, а в матчах против Испании и «Краснодара» он справился с двумя попытками соперников.

Все серии пенальти в карьере Игоря Акинфеева