Алаев оценил матч за OLIMPBET Суперкубок России

Президент РПЛ Александр Алаев в комментарии для «СЭ» поделился эмоциями от матча за OLIMPBET Суперкубок России.

В решающей встрече «Зенит» обыграл ЦСКА — 0:0 (пенальти 5:4). Игра проходила на «Ак Барс Арене» в Казани.

— Потрясающая атмосфера матча, великолепный старт сезона, — начал Алаев. — Благодарен болельщикам, организаторам и прежде всего командам за этот праздник. Межсезонье было коротким, но я уже успел соскучиться. А по такой атмосфере тем более — полный солдаут, более 40 тысяч, активная поддержка болельщиков. Всех поздравляю со стартом сезона. «Зенит» поздравляю с очередным трофеем — весь тренерский штаб, футболистов. Надеюсь, что мы увидим такую же атмосферу на матчах чемпионата, потому что хочется, чтобы все болельщики вернулись и был настоящий праздник.

— «Зенит» раз за разом выигрывает трофей. Когда, на ваш взгляд, кто-то сможет прервать эту серию?

— Значит, они сильнее. Вы сами видели, сегодня даже основная серия пенальти по пяти, могло качнутся туда-обратно. Надеюсь, что качество футбола будет расти, а уровень интриги в этом чемпионате будет принципиально не ниже, — сказал Алаев «СЭ».