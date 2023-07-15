Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Статьи
Все материалы
Матчи
Главная
Футбол
OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 19:42

Алаев оценил матч за OLIMPBET Суперкубок России

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент РПЛ Александр Алаев в комментарии для «СЭ» поделился эмоциями от матча за OLIMPBET Суперкубок России.

В решающей встрече «Зенит» обыграл ЦСКА — 0:0 (пенальти 5:4). Игра проходила на «Ак Барс Арене» в Казани.

— Потрясающая атмосфера матча, великолепный старт сезона, — начал Алаев. — Благодарен болельщикам, организаторам и прежде всего командам за этот праздник. Межсезонье было коротким, но я уже успел соскучиться. А по такой атмосфере тем более — полный солдаут, более 40 тысяч, активная поддержка болельщиков. Всех поздравляю со стартом сезона. «Зенит» поздравляю с очередным трофеем — весь тренерский штаб, футболистов. Надеюсь, что мы увидим такую же атмосферу на матчах чемпионата, потому что хочется, чтобы все болельщики вернулись и был настоящий праздник.

—  «Зенит» раз за разом выигрывает трофей. Когда, на ваш взгляд, кто-то сможет прервать эту серию?

— Значит, они сильнее. Вы сами видели, сегодня даже основная серия пенальти по пяти, могло качнутся туда-обратно. Надеюсь, что качество футбола будет расти, а уровень интриги в этом чемпионате будет принципиально не ниже, — сказал Алаев «СЭ».

Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Алаев
3
Обсудить
Читайте также
Туниска проиграла Уимблдон и расплакалась перед принцессой. Ей не помог наполовину русский муж
В чемпионате России впервые появится китайский волейболист. Его перехватили из Польши
Тяжелораненый российский военнослужащий спас трех офицеров в зоне СВО
ФСБ опубликовала видео задержания готовивших покушения на Симоньян и Собчак
Костомаров опубликовал первое после выписки фото с семьей
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Семак: "Показалось, что Лунев ошибся"
Победная раздевалка "Локомотива". Видео
"Локомотив" выиграл Суперкубок России
"Конфликт? У тренера всегда есть конфликт"
Безумная атмосфера Суперкубка России
Фаны "Локо" кидали бутылки. Чалов ответил
Гончаренко гуляет по улицам Нижнего Новгорода перед игрой за Суперкубок с "Локо"
Суперкубок, "Локомотив" - ЦСКА. Где все?!
"Локо": на матч со "Спартаком" - на МЦК
Как "Зенит" отмечал победу в Суперкубке
"Зенит" провел открытую тренировку перед ЦСКА
ВИДЕО! Раздевалка "Зенита"
Артем Дзюба: "Круто начинать карьеру в новом клубе вот так!"
Танцы Артема Дзюбы
"Зенит" - обладатель Суперкубка России!
"Зенит" - "Локомотив": перед матчем
Новый Суперкубок России!
Супердубль Бердыева!
Сергей Фурсенко в павильоне-презентации "Парка футбола"
Зенитовцы и армейцы после матча за Суперкубок
Суперкубок России. Стадион "Кубань" во время матча "Зенит" - ЦСКА
Сергей Семак: интервью после матча за Суперкубок "Зенит" - ЦСКА
Евгений Алдонин: интервью после матча за Суперкубок "Зенит" - ЦСКА
Александр Дюков: интервью после матча за Суперкубок "Зенит" - ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ренан повторил «удар Паненки» в серии пенальти матча «Зенит» — ЦСКА: видео

Семак — о победе в OLIMPBET Суперкубке России: «Тяжелейший матч. Игра забудется, а результат останется»