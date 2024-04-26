Дюков сообщил, что РФС принял решение сохранить текущий формат Суперкубка России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что на заседании исполкома организации, которое состоялся 26 апреля, не обсуждался вопрос о месте проведения Суперкубка России.

«Место проведения Суперкубка не обсуждалось. Оно будет выбрано за месяц до даты проведения, постараемся принять решение раньше. Сегодня утвердили существующий формат из одного матча. Рассматривалась возможность проведения турнира в разных формат, но сохранили текущий», — сказал Дюков.

Проведение Суперкубка России запланировано на 13 июля. С 2003 года турнир состоит из одного матча. В нем встречаются чемпион РПЛ и обладатель FONBET Кубка страны.