Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
OLIMPBET-Суперкубок России. Новости
Новости
Статьи
Все материалы
Матчи
Главная
Футбол
OLIMPBET-Суперкубок России

13 июля, 23:27

Медведев: «Цель «Зенита» — выигрывать все и всегда»

Гоша Чернов
Корреспондент
Telegram Дзен

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о целях петербургской команды перед началом нового сезона РПЛ.

В субботу, 13 июля, «Зенит» обыграл «Краснодар» (4:2) в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Сине-бело-голубые в девятый раз за свою историю взяли трофей.

«Цель «Зенита»? Выигрывать все и всегда. Место для кубков еще есть у нас. Тем более, у нас офис переезжает на стадион. Там места полно. Когда музей откроют? Скоро», — сказал Медведев после матча.

В первом туре нового сезона чемпионата России команда Сергея Семака сыграет в гостях с «Крыльями Советов». Матч пройдет 20 июля в Самаре.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
4
0
Читайте также
Борец Мамедов не выступит на Олимпиаде из-за рецидива травмы
Глушенков забил в первом матче за «Зенит» и передал привет фанатам
Богатейшая женщина-рантье Казахстана вышла из российского гражданства
У команды Семака появился новый лидер, «быков» разбудил Кривцов, но хватило только на два гола. Что случилось в матче Суперкубка России-2024 «Зенит» - «Краснодар»
Следственные действия проходят на территории ремонтировавшего SSJ-100 завода
Премьер Австралии призвал РФ «отступить» от защиты арестованных россиян
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Медведев — о возможном уходе Клаудиньо: «Только гнусные старухи разносят слухи по углам»

Семак: «Глушенков и Вендел хорошо сыграли в матче против «Краснодара»