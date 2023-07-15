Александр Медведев: «Миф о том, что Кержаков не берет пенальти, окончательно развеян»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о матче за OLIMPBET Суперкубок России между петербургской командой и ЦСКА (0:0, по пенальти — 5:4).

«ЦСКА играл очень организовано, у нас не было ни одного удара в створ, но в серии пенальти Миша Кержаков, потренировавшись с «Фенербахче», взял два удара. Ваня Сергеев промахнулся и, казалось, все подвисло, но Миша уверенно взял эти пенальти. Ренан у нас вообще первый раз исполнял пенальти», — приводит Sport24 слова Медведева.

Также он отметил, что межсезонный турнир, в котором «Зенит» принял участие, был проведен не зря.

«Конечно не зря! Благодаря нему миф о том, что Кержаков не берет пенальти, окончательно развеян», — добавил председатель правления петербургского клуба.

Матч между «Зенитом» и ЦСКА прошел в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 15 июля. Сине-бело-голубые в четвертый раз подряд и в восьмой раз в истории выиграли Суперкубок России. Клуб из Санкт-Петербурга с 2018 года возглавляет Сергей Семак.