Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
OLIMPBET-Суперкубок России. Новости
Новости
Статьи
Все материалы
Матчи
Главная
Футбол
OLIMPBET-Суперкубок России

13 июля, 23:00

Барриос заявил, что остается в «Зените»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос после победы над «Краснодаром» в матче за OLIMPBET Суперкубок России (4:2) ответил на вопрос о своем будущем.

«Остаюсь ли в «Зените»? Да-да-да», — приводит «РБ Спорт» слова Барриоса.

Барриос выступает за петербургский клуб с 2019 года. В минувшем сезоне 30-летний колумбиец провел 39 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи.

В первом туре чемпионата России-2023/24 «Зенит» сыграет с «Крыльями Советов». Матч состоится в Самаре 20 июля.

Источник: РБ Спорт
Вильмар Барриос
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Обсудить
Читайте также
Глушенков забил в первом матче за «Зенит» и передал привет фанатам
Борец Мамедов не выступит на Олимпиаде из-за рецидива травмы
Богатейшая женщина-рантье Казахстана вышла из российского гражданства
У команды Семака появился новый лидер, «быков» разбудил Кривцов, но хватило только на два гола. Что случилось в матче Суперкубка России-2024 «Зенит» - «Краснодар»
Следственные действия проходят на территории ремонтировавшего SSJ-100 завода
Премьер Австралии призвал РФ «отступить» от защиты арестованных россиян
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Смолов — о переходе в «Краснодар»: «Я чувствую в себе еще силы играть в футбол»
Семак: «Краснодар» в прошлом сезоне доказал, что способен бороться за самые высокие места»
Медведев назвал позицию, которую «Зениту» необходимо усилить
Медведев ответил на вопрос о возможном трансфере Соболева из «Спартака» в «Зенит»
«Ланс» договорился с «Краснодаром» о трансфере Сперцяна
Агент защитника «Динамо» Кутицкого ответил на вопрос о будущем футболиста
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Митрофанов: «После такой игры интриги в РПЛ не будет? Это всего лишь один матч»

Погребняк — о Суперкубке России: «Зенит» заслуженно взял очередной трофей»