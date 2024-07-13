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Сегодня, 22:18

Боец UFC Павлович посетил матч между «Зенитом» и «Краснодаром» в OLIMPBET Суперкубке России

Алина Савинова
Сергей Павлович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Российский тяжеловес UFC Сергей Павлович стал гостем матча за OLIMPBET Суперкубок России «Зенит» — «Краснодар».

Игра проходит на стадионе «Волгоград Арена». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, матч посетило 41 984 зрителя при вместимости арены в 45 015 человек.

32-летний Павлович занимает третье место в рейтинге лучший бойцов UFC в тяжелом весе. Всего на его счету 18 побед и 3 поражения в ММА. Также он является двукратным чемпионом мира по рукопашному бою и чемпионом России, Европы, мира по универсальному бою.

Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
Сергей Павлович
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Матч за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром» посетило 41 984 зрителя

«Зенит» обыграл «Краснодар» и стал обладателем OLIMPBET Суперкубка России