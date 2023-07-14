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OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 14:50

Боков поделился ожиданиями от матча за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» Максим Боков поделился ожиданиями от матча за OLIMPBET Суперкубок России, в котором сыграет ЦСКА против петербургского клуба.

«Никто не сможет ответить, кто будет фаворитом в Суперкубке. Этот трофей разыгрывается в одном матче, поэтому здесь в равных условиях и «Зенит», и ЦСКА. Будет бескомпромиссная борьба. Петербуржцы захотят взять реванш у армейцев, потому что последнюю игру они им проиграли. А ЦСКА хочет снова взять трофей. Да, в том году «Зенит» обыграл красно-белых в Суперкубке достаточно легко. Но ЦСКА не «Спартак». У армейцев есть своя мотивация, и они всегда играют на победу. Однозначно сказать могу, что 15 июля борьба будет бескомпромиссной и интересной. Не могу сказать, что «Зенит» психологически лучше готов к Суперкубку на фоне того, что они приобрели Фернандеса, сделали другие покупки, а у ЦСКА пока только трансферы на выход. Команды находятся в равных условиях. Тем более это первая игра сезона, оба клуба должны подойти к этой встрече в оптимальном состоянии и начать сезон с победы. Я буду поддерживать в этом Суперкубке ЦСКА — это мой родной дом», — приводит слова Бокова Metaratings.ru.

Игра между ЦСКА и «Зенитом» пройдет в субботу, 15 июля. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/bokov-v-2022-godu-zenit-obygral-krasno-belykh-v-superkubke-dostatochno-legko-no-cska-ne-spartak-265992/
Максим Боков
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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