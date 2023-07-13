Игнатьев: «У «Зенита» больше качества и мастерства, в сравнении с ЦСКА»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев оценил шансы «Зенита» и ЦСКА накануне матча за Суперкубок России.

«Я бы не стал строить прогнозы на исход матча за Суперкубок, исходя из того, что команды показали в ходе подготовки к сезону. Для «Зенита» тот же Кубок PARI Премьер органично вписывался в тренировочный процесс. Идет подготовка к сезону, на длительный период закладывается фундамент большого здания, которое до зимы не должно шататься под воздействием нагрузок и графика матчей. Футболисты «Зенита» и ЦСКА на эмоциях, на огромном желании будут играть за Суперкубок, «доставать» из себя все, как говорится. Но тут они в равном положении. Все только-только «вышли» из подготовки, первый матч. У «Зенита» больше качества, мастерства в составе, длиннее скамейка. За счет этого они могут прибавлять по ходу встречи. Из ЦСКА ушел Медина, это потеря. У «Зенита» получил травму в матче Кубка PARI Премьер Клаудиньо. Вряд ли это что-то серьезное — скорее, на фоне усталости. Я не думаю, что травма помешает бразильцу принять участие в дуэли за Суперкубок», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

Суперкубок России пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 15 июля. В матче сыграют победитель чемпионата («Зенит») и обладатель Кубка страны (ЦСКА). Начало встречи запланировано на 17.00 по московскому времени.