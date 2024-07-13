Божович: «Зенит» много раз доказывал, что является сильным клубом. У него есть дух победителя»

Черногорский тренер Миодраг Божович в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Трудно представить победу «Краснодара», поскольку «Зенит» много раз доказал: он является сильным клубом. Питерцы привыкли выигрывать. У них есть чемпионской дух, дух победителя. Вообще для Федора Смолова было бы очень красиво выиграть трофей с «быками», а уже после закончить карьеру в клубе Галицкого. Но все-таки в этом матче вижу победу «Зенита», — сказал Божович «СЭ».

Матч за Суперкубок между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится в субботу, 13 июля, на «Волгоград Арене». Начало матча — в 20.30 мск.