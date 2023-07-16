Бубнов заявил, что ЦСКА был лучше «Зенита» в матче за OLIMPBET Суперкубок России

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Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал игру ЦСКА в матче за OLIMPBET Суперкубок России между с «Зенитом».
«Никакого преимущества «Зенит» не имел, а ЦСКА был просто лучше. Если бы армейцы победили, то это было бы закономерно», — цитирует Бубнова Sportbox.
15 июля в матче за Суперкубок России «Зенит» обыграл ЦСКА (0:0, по пенальти — 5-4) и в четвертый раз подряд стал обладателем трофея. Всего в истории турнира на счету «Зенита» восемь побед. Петербургский клуб обошел по этому показателю армейцев (7 трофеев).
После матча «Зенит» опубликовал пост благодарности болельщикам за поддержку.