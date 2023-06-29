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OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 21:43

Булыкин ждет хорошей игры с голами в матче за OLIMPBET Суперкубок России

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, какой игры ждет от ЦСКА и «Зенита» в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

«Я жду красивой игры, голов и хорошего антуража вокруг матча. Все-таки это финальный матч, если можно так сказать, борьбы за трофеи. Поэтому хочется, чтобы был хороший ажиотаж, много болельщиков и, конечно, хорошая игра с голами и с яркой победой одной из команд», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

Матч за Суперкубок страны пройдет 15 июля в Казани. Начало игры — в 17.00 по московскому времени. Ранее сообщалось, что в первый день продаж билетов на игру «Зенит» — ЦСКА было продано более 8 тысяч билетов.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/29/20775272.shtml
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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