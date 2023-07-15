Чепчугов: «Зенит» и ЦСКА — две самые сильные команды чемпионата России на данный момент»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов считает «Зенит» и ЦСКА сильнейшими командами РПЛ на данный момент.

«Играют две самые сильные команды РПЛ на данный момент. То, как они подготовились на сборах и определит, кто больше заслуживает победу в Суперкубке. Очень важно, как они поработали за время недолгой паузы. Кстати, очень приятно, что матч пройдет в мой день рождения! Пусть победит сильнейший!» — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Чепчугова.

15 июля в Казани проходит матч за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА.

В минувшем сезоне клуб из Санкт-Петербурга в пятый раз подряд стал чемпионом России. Армейцы заняли второе место в турнирной таблице РПЛ и выиграли FONBET Кубок страны.