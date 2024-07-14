Деменко: «У «Краснодара» есть данные, чтобы успешно провести сезон»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал победу сине-бело-голубых в OLIMPBET Суперкубке России.

Встреча проходила 13 июля в Волгограде и завершилась со счетом 4:2 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.

«Я не ожидал, что после первого тайма будет такой счет. Да и сама игра не предвещала ничего хорошего для «Краснодара», если судить по первой половине встречи. Но после перерыва было видно, что у «Краснодара» есть данные, чтобы успешно провести сезон. Просто показалось, что футболисты «Зенита» были подготовлены гораздо лучше в физическом плане, они были порой просто быстрее», — цитирует Деменко «РБ Спорт».

«Зенит» выиграл Суперкубок России в пятый раз подряд и в девятый — в истории.