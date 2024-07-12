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OLIMPBET-Суперкубок России

Сегодня, 18:47

Деменко рассказал, чего ждет от предстоящего матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром»

Виктория Кравченко
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Бывший игрок «Зенита» и «Краснодара» Максим Деменко рассказал, чего ждет от матча за Суперкубок России.

«По всем факторам петербургский клуб имеет преимущество. У «Краснодара» еще Кордобы, ведущего форварда, не будет. Но, знаете как, в спорте важно быть сильнее не в принципе, а в конкретном матче. Потому что мы не знаем, в каком физическом состоянии команды, как они готовы. Когда встречаются соперники из «одной весовой категории», всякое может случиться.

Одно могу сказать: если «Зенит» проиграет, на команду обрушится много критики. Потому что он фаворит, у клуба к тому же юбилейный сезон, тоже «отягощение» для психики. Если проиграет «Краснодар», никто не будет кидать камни в его огород. Воспримут как должное, скажут: первый, разминочный матч, что-то еще надо улучшить, подкрутить и так далее«, — цитирует Деменко «РБ Спорт».

В матче за OLIMPBET-Суперкубок России 2024 года 13 июля примут участие «Зенит» и «Краснодар». Игра пройдет в Волгограде на одноименной арене. Встреча начнется в 20.30 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт
Максим Деменко
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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