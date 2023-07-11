DJ Smash и Тося Чайкина выступят перед началом матча ЦСКА с «Зенитом» за OLIMPBET Суперкубок России

Специальными гостями на церемонии открытия OLIMPBET Суперкубка России станут DJ Smash и Тося Чайкина. В матче за трофей встретятся «Зенит» и ЦСКА. Smash исполнит композиции «Я волна», «Беги» и «АТМЛ», а Чайкина — песни «Беспринципные» и «В сердце бахнули стрелы». Откроет музыкальную часть группы «Ленинград» и «Монгол Шуудан». Суперкубок России пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 15 июля. В матче сыграют победитель чемпионата («Зенит») и обладатель Кубка страны (ЦСКА). Начало встречи запланировано на 17.00 по московскому времени.