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OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 13:52

DJ Smash и Тося Чайкина выступят перед началом матча ЦСКА с «Зенитом» за OLIMPBET Суперкубок России

Виктория Кравченко
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Специальными гостями на церемонии открытия OLIMPBET Суперкубка России станут DJ Smash и Тося Чайкина. В матче за трофей встретятся «Зенит» и ЦСКА.

Smash исполнит композиции «Я волна», «Беги» и «АТМЛ», а Чайкина — песни «Беспринципные» и «В сердце бахнули стрелы».

Откроет музыкальную часть группы «Ленинград» и «Монгол Шуудан».

Суперкубок России пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 15 июля. В матче сыграют победитель чемпионата («Зенит») и обладатель Кубка страны (ЦСКА). Начало встречи запланировано на 17.00 по московскому времени.

ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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