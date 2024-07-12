Булыкин: «Конечно, «Зенит» — фаворит, но уверен, «Краснодар» сможет дать бой»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Жду яркий и эмоциональный матч, все-таки это игра за трофей. Конечно, «Зенит» — фаворит, но уверен, «Краснодар» сможет дать бой. Им есть что доказывать. Понятно, у «Зенита» есть бразильцы, плюс они сделали мощные трансферы этим летом. Игра должна получиться яркой. Болельщикам точно понравится», — цитирует «РБ Спорт» Булыкина.

Матч за Суперкубок России пройдет 13 июля в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена». Начало — в 20.30 по московскому времени.