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OLIMPBET-Суперкубок России

Сегодня, 10:42

Дюков заявил, что матч за Суперкубок России не уступает в зрелищности играм Евро-2024

Виктория Кравченко
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что матч OLIMPBET Суперкубок России нисколько не уступил в зрелищности играм чемпионата Европы по футболу.

«Зенит» в девятый раз стал обладателем Суперкубка России, обыграв в финале «Краснодар» (4:2).

«Жду ли от финала Евро такой же зрелищной игры, как в суперкубке? Я смотрел Евро по телевизору, здесь видел вживую, но зрелищность футбола нисколько не уступает, во многом даже лучше [Евро]», — цитирует Дюкова ТАСС.

Сегодня, 14 июля, в Берлине пройдет финал чемпионата Европы, в котором сыграют сборные Испании и Англии.

Источник: ТАСС
Евро-2024
ФК Зенит
ФК Краснодар
Александр Дюков
Чемпионат Европы по футболу
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