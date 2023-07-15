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OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 14:01

Экс-футболист «Динамо» Медведев заявил, что ждет много голов в OLIMPBET Суперкубке России

Алина Савинова
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Бывший футболист «Динамо» и «Крыльев Советов» Алексей Медведев предположил, какой получится игра в матче за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА.

«Думаю, будет много голевых моментов, потому что когда команды еще не набрали оптимальной формы — не получается плотной игры, когда футболисты не дают ничего сделать друг другу. Поэтому игроки будут часто упускать своих визави и в обороне не так плотно действовать. Отсюда будет много моментов, чтобы забить и много голов», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Медведева.

Также он ответил на вопрос, ждет ли серию пенальти в этой встрече.

«Болельщики уже соскучились по официальным матчам, поэтому чем дольше будет длиться встреча, тем лучше. Пусть играют и дополнительные время, и серию пенальти», — добавил экс-футболист.

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 15 июля. Начало — в 17.00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005217373_aleksey_medvedev_jdu_v_superkubke_mnogo_momentov_i_golov
Алексей Медведев
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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