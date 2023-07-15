Экс-футболист «Динамо» Медведев заявил, что ждет много голов в OLIMPBET Суперкубке России

Бывший футболист «Динамо» и «Крыльев Советов» Алексей Медведев предположил, какой получится игра в матче за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА.

«Думаю, будет много голевых моментов, потому что когда команды еще не набрали оптимальной формы — не получается плотной игры, когда футболисты не дают ничего сделать друг другу. Поэтому игроки будут часто упускать своих визави и в обороне не так плотно действовать. Отсюда будет много моментов, чтобы забить и много голов», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Медведева.

Также он ответил на вопрос, ждет ли серию пенальти в этой встрече.

«Болельщики уже соскучились по официальным матчам, поэтому чем дольше будет длиться встреча, тем лучше. Пусть играют и дополнительные время, и серию пенальти», — добавил экс-футболист.

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 15 июля. Начало — в 17.00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев.