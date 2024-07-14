Ерохин: «Глушенков хорошо проявил себя в матче за OLIMPBET Суперкубок России»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин после победы в матче за OLIMPBET Суперкубок России против «Краснодара» (4:2) поделился мнением об адаптации новичков в команде и готовности петербуржцев к сезону.

— Конечно, Глушенков, я думаю, хорошо проявил себя, — приводит слова Ерохина Metaratings.ru. — И мы все стараемся сделать так, чтобы новички, которые пришли в межсезонье, как можно быстрее влились в состав и проявляли свои лучшие качества. Думаю, по ходу сезона они нам сильно помогут.

— Как оцените свою физическую форму?

— Я думаю, все подготовились хорошо, были хорошие сборы, сыграли достаточное количество матчей для того, чтобы быть в тонусе. Каждый из нас готов выйти, помочь команде. Я думаю, что по ходу сезона, он же длинный, все будут участвовать и приложат максимум усилий для того, чтобы победить.

Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» в летнее трансферное окно, подписав контракт с сине-бело-голубыми до лета 2028 года. В Суперкубке России 24-летний россиянин оформил дубль и был признан лучшим игроком встречи.