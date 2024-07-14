Смолов: «Готов конкурировать с Кордобой»

Смолов заявил, что готов конкурировать с Кордобой в «Краснодаре»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов после матча OLIMPBET Суперкубка России с «Зенитом» (2:4) прокомментировал конкуренцию с Джоном Кордобой.

— Ты готов конкурировать с Кордобой?

— Готов! Я бы не поехал сюда, если бы не был готов.

— Не устрашает тебя его игра на Кубке Америки? Там он «божит».

— Он и здесь провел великолепный сезон. Кордоба — один из самых сильных игроков чемпионата. Вернется — посмотрим.

— Какую задачу на сезон поставили себе футболисты?

— Пока что поставили задачу идти от победы к победе и стараться повторить результат прошлого сезона, как минимум.

— Твой гол в стиле Озила на сборах произвел фурор. Насколько тяжело было натренировать?

— Давно так бью на тренировках. Всегда думал, что когда выходишь на ворота под острым углом это лучшее решение, потому что сближаясь с вратарем, он присаживается. Но все упирается в то, насколько полит газон. Потому что на сухой траве невозможно это исполнить.

— Ждать ли такое в официальной игре?

— Это очень ситуативно, поэтому не могу сказать.

Последние 2,5 года Смолов провел в «Динамо». В сезоне-2023/24 Федор сыграл 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 5 результативных передач.