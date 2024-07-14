Газзаев: «В OLIMPBET Суперкубке России играли две команды разного уровня»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился впечатлениями от победы «Зенита» в OLIMPBET Суперкубке России над «Краснодаром» (4:2).

— Мы увидели явное превосходство «Зенита», тут даже не может быть двух мнений, — приводит слова Газзаева Metaratings.ru. — Играли две команды разного уровня. «Зенит» тотально доминировал, забил три гола и уже в первом тайме обеспечил себе достаточно комфортный результат. Да, во второй половине встречи «Краснодар» создавал моменты, но разницу в три мяча отыграть очень сложно. Во втором тайме «Зенит» уже играл по результату.

— Есть ощущение, что Глушенков уже полностью понимает требования Семака?

— Я думаю, что Глушенков — это отличное приобретение. Он провел хороший прошлый сезон за «Локомотив», был одним из лидеров команды. Он очень органично вписался в состав «Зенита». Радует, что российский футболист показывает такую качественную игру.

— А Смолов уже вписался в командную структуру «быков»?

— Для него «Краснодар» — это не новая команда. Он же достаточно долго играл за «Краснодар», но сложно сказать что-то однозначное по итогам одной игры. Я думаю, что Смолов принесет пользу «Краснодару», хотя на сегодня Кордоба — это основной нападающий команды.

«Зенит» в девятый раз стал обладателем Суперкубка России. Петербуржцы взяли титул пятый год подряд