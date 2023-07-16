Газзаев считает, что ЦСКА был ближе к победе в матче против «Зенита»

Бывший главный тренер ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» поделился мнением о финале OLIMPBET Суперкубка России против «Зенита» (0:0, 4:5 пен.).

— Сегодня встречались две лучшие команды страны — чемпион и обладатель Кубка. Однако качество игры в их исполнении оставляет желать лучшего, — заметил Газзаев. — Слишком много брака... Видно, что многие игроки армейцев и питерцев еще не в оптимальных кондициях. Что касается итогового результата, то пенальти — это всегда лотерея. Если же брать основное время, то ЦСКА, на мой взгляд, конечно, был ближе к победе.

— Москвичи наиграли на гол?

— Да. Они были более организованными, более агрессивными, более цельными. Здесь нужно отдать должное Кержакову, который совершил несколько сложных спасений. Да и в серии пенальти Михаил отразил два удара. Но в целом «Зенит» пока тяжеловат, играл натужно. Почти ничего не создал. Сразу бросается в глаза отсутствие Вендела. Без него команде Семака неимоверно сложно.

«Зенит» выиграл восьмой Суперкубок России и стал рекордсменом по количеству трофеев. На втором месте находится ЦСКА с семью Суперкубками, на третьем — «Локомотив» (3).

Полное интервью Валерия Газзаева «СЭ»