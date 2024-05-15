Гендиректор «Динамо» Пивоваров объяснил, почему РФС не стал менять формат Суперкубка России

Сегодня, 13:36
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров объяснил, почему РФС решил не менять формат Суперкубка России.
Ранее был предложен новый проект Суперкубка страны с участием четырех клубов.
«По той информации, которую озвучивает РФС, Суперкубок — хорошо монетизируемый турнир именно в формате соперничества двух команд. Чтобы его улучшить, надо предложить более эффективную формулу. Было обсуждение рабочей группы, на котором было в итоге предложено сохранить формат турнира, как и раньше — то есть матч двух команд», — приводит слова Пивоварова «РБ Спорт».
В этом году Суперкубок России пройдет 13 июля. Летом прошлого года трофей завоевал «Зенит», обыгравший ЦСКА в серии пенальти (0:0, пен. 4:3).