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Сегодня, 13:36

Гендиректор «Динамо» Пивоваров объяснил, почему РФС не стал менять формат Суперкубка России

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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров объяснил, почему РФС решил не менять формат Суперкубка России.

Ранее был предложен новый проект Суперкубка страны с участием четырех клубов.

«По той информации, которую озвучивает РФС, Суперкубок — хорошо монетизируемый турнир именно в формате соперничества двух команд. Чтобы его улучшить, надо предложить более эффективную формулу. Было обсуждение рабочей группы, на котором было в итоге предложено сохранить формат турнира, как и раньше — то есть матч двух команд», — приводит слова Пивоварова «РБ Спорт».

В этом году Суперкубок России пройдет 13 июля. Летом прошлого года трофей завоевал «Зенит», обыгравший ЦСКА в серии пенальти (0:0, пен. 4:3).

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РФС
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РФС может изменить формат Суперкубка России