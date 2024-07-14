Горшков — о победе в Суперкубке России: «Сравнил бы эти эмоции с рождением ребенка»

Защитник «Зенита» Юрий Горшков поделился эмоциями от победы в OLIMPBET Суперкубке России над «Краснодаром» (4:2).

«Эмоции от победы в Суперкубке с «Зенитом» — самые большие, которые я получал от футбола. У меня уже были большие матчи. Например, финал Кубка. Но тут трофей! Я сравнил бы эти эмоции с теми, которые испытал, когда у меня родился ребенок», — приводит слова Горшкова Sport24.

«Зенит» в девятый раз стал обладателем Суперкубка России. Петербуржцы взяли титул пятый год подряд.