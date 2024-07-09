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Сегодня, 07:27

Егоров: «Кто должен работать на Суперкубке? Сергей Карасев или Владислав Безбородов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров рассказал, кого из арбитров надо назначить на матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Кто должен работать на Суперкубке? Сергей Карасев или Владислав Безбородов. На мой взгляд, сегодня это два наиболее сильных арбитра в нашей стране. Матч за Суперкубок должен обслуживать лучший арбитр минувшего сезоне. По крайней мере, так было заведено в то время, когда я судил», — цитирует «РБ Спорт» Егорова.

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдет на «Волгоград-Арене» 13 июля и начнется в 20.30 по московскому времени.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
Игорь Егоров
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