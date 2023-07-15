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OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 18:32

Игорь Федотов — о матче за OLIMPBET Суперкубок России: «Карасев не контролирует игру»

Алина Савинова
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Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о работе Сергея Карасева в матче за OLIMPBET Суперкубок России ЦСКА — «Зенит».

«Карасев видно, что сильно нервничает. Не знаю, с чем это связано. Он явно не контролирует игру. Понимаю, что он не хочет никому показывать карточки, но это нужно, чтобы успокоить эмоции футболистов. В голову ему не залезешь, не понятно, как он трактует некоторые моменты. На данный момент для него игра не складывается», — приводит «РБ Спорт» слова Федотова.

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА проходит 15 июля в Казани. На данный момент счет в игре не открыт — 0:0. В конце первого тайма между игроками московской и петербургской команд произошла стычка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-fedotov-karasev-ne-upravlyaet-igroj-v-kazani/
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Игорь Федотов
Сергей Карасев (судья)
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