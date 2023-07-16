Мостовой: «Пошли мурашки по коже, когда обе трибуны начали петь перед матчем»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в интервью «СЭ» оценил атмосферу в матче за OLIMPBET Суперкубок России против ЦСКА (0:0, 5:4 — по пенальти).

«Атмосфера? Последняя такая игра состоялась год назад, когда мы боролись за Суперкубок со «Спартаком». Были фанаты. Конечно, получается совсем другой уровень. Тебя гонят болельщики и с той, и с другой стороны. Когда обе трибуны начали петь перед началом матча, у меня пошли мурашки по коже», — сказал Мостовой «СЭ».

Матч между «Зенитом» и ЦСКА прошел в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 15 июля. Сине-бело-голубые в четвертый раз подряд выиграли Суперкубок России.