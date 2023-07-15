Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Статьи
Все материалы
Матчи
Главная
Футбол
OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 20:00

Карасев — об OLIMPBET Суперкубке России: «Мы просто счастливые люди сегодня»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Арбитр Сергей Карасев, работавший на матче «Зенит» — ЦСКА за OLIMPBET Суперкубок России, рассказал об атмосфере на матче.

«Зенит» в матче за трофей обыграл ЦСКА — 0:0 (пенальти 5:4). Игра проходила на «Ак Барс Арене» в Казани.

— Давно не было такой атмосферы на матче. Насколько для вас это непривычно работать в таких условиях, когда с двух стороны такие активные болельщики?

— Мы просто счастливые люди сегодня. Давно забытое чувство испытали. Помню чемпионат мира, еврокубки, а в России последние пару лет посложнее немножко по разным причинам. Надеюсь, в скором будущем это разрешится. Такие стадионы не должны пустовать! — сказал Карасев «СЭ».

Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Карасев (судья)
1
0
Читайте также
Паралимпийский прыгун превзошел чемпиона мира. Шок в легкой атлетике
Русские на Уимблдоне — без финалов и скандалов. И чего вы боялись, британцы?
Тяжелораненый российский военнослужащий спас трех офицеров в зоне СВО
ФСБ опубликовала видео задержания готовивших покушения на Симоньян и Собчак
Костомаров опубликовал первое после выписки фото с семьей
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Семак: "Показалось, что Лунев ошибся"
Победная раздевалка "Локомотива". Видео
"Локомотив" выиграл Суперкубок России
"Конфликт? У тренера всегда есть конфликт"
Безумная атмосфера Суперкубка России
Фаны "Локо" кидали бутылки. Чалов ответил
Гончаренко гуляет по улицам Нижнего Новгорода перед игрой за Суперкубок с "Локо"
Суперкубок, "Локомотив" - ЦСКА. Где все?!
"Локо": на матч со "Спартаком" - на МЦК
Как "Зенит" отмечал победу в Суперкубке
"Зенит" провел открытую тренировку перед ЦСКА
ВИДЕО! Раздевалка "Зенита"
Артем Дзюба: "Круто начинать карьеру в новом клубе вот так!"
Танцы Артема Дзюбы
"Зенит" - обладатель Суперкубка России!
"Зенит" - "Локомотив": перед матчем
Новый Суперкубок России!
Супердубль Бердыева!
Сергей Фурсенко в павильоне-презентации "Парка футбола"
Зенитовцы и армейцы после матча за Суперкубок
Суперкубок России. Стадион "Кубань" во время матча "Зенит" - ЦСКА
Сергей Семак: интервью после матча за Суперкубок "Зенит" - ЦСКА
Евгений Алдонин: интервью после матча за Суперкубок "Зенит" - ЦСКА
Александр Дюков: интервью после матча за Суперкубок "Зенит" - ЦСКА
Материалы сюжета: OLIMBPET Суперкубок России: «Зенит» — ЦСКА
Агент — о «паненке» Ренана в OLIMPBET Суперкубке России: «Он пробил так Акинфееву? Вау!»
Акинфеев впервые проиграл серию пенальти на клубном уровне
Семин считает, что за Суперкубок сражались два лучших тренера России
Семак выиграл 10 титулов в качестве тренера и в шаге от достижений Романцева и Газзаева
Петржела считает, что «Зенит» выиграл OLIMBPET Суперкубок России только благодаря удаче: «ЦСКА играл гораздо лучше»
«Зенит» — новый рекордсмен Суперкубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Барриоса заявил, что игрок танцем посвятил победу в Суперкубке болельщикам «Зенита»

Дюков — о матче за OLIMPBET Суперкубок России: «Пенальти добавляет эмоций и драматургии»