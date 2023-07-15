Карасев — об OLIMPBET Суперкубке России: «Мы просто счастливые люди сегодня»

Арбитр Сергей Карасев, работавший на матче «Зенит» — ЦСКА за OLIMPBET Суперкубок России, рассказал об атмосфере на матче.

«Зенит» в матче за трофей обыграл ЦСКА — 0:0 (пенальти 5:4). Игра проходила на «Ак Барс Арене» в Казани.

— Давно не было такой атмосферы на матче. Насколько для вас это непривычно — работать в таких условиях, когда с двух стороны такие активные болельщики?

— Мы просто счастливые люди сегодня. Давно забытое чувство испытали. Помню чемпионат мира, еврокубки, а в России последние пару лет посложнее немножко по разным причинам. Надеюсь, в скором будущем это разрешится. Такие стадионы не должны пустовать! — сказал Карасев «СЭ».