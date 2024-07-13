Кечинов заявил, что «Зенит» — фаворит матча за Суперкубок России

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, чего ждет от матча за OLIMPBET Суперкубок России, в котором «Зенит» встретится с «Краснодаром».

«Не знаю, будет он играть сразу или нет, но все равно, не стоит забывать, что и бразильцы были на сборах, готовились. Физически, я думаю, что две команды будут в хорошей форме. Должны быть, по крайней мере. На мой взгляд, «Зенит» фаворит этого матча. Да, «Краснодар» может обыграть соперника при должном настрое, концентрации, но мне кажется, что здесь «Зенит» однозначно фаворит», — цитирует Кечинова «РБ Спорт».