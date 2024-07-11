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OLIMPBET-Суперкубок России

Сегодня, 13:29

Клаудиньо тренируется с «Зенитом» перед матчем с «Краснодаром»

Алексей Михайлов
Клаудиньо на тренировке «Зенита».
Фото «СЭ»
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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо тренируется с командой перед матчем за OLIMPBET Суперкубок России с «Краснодаром».

11 июля сообщалось, что питерский клуб близок к трансферу 27-летнего игрока во «Фламенго» за 18 миллионов евро. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что предложение по бразильцу есть.

В сезоне-2023/24 Клаудиньо сыграл 42 матча во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 9 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

Матч за Суперкубок России пройдет 13 июля в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена». Начало — в 20.30 мск.

Клаудиньо
ФК Зенит
ФК Краснодар
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