Колосков: «У «Краснодара» больше шансов на победу в Суперкубке, чем у «Зенита»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от финала Суперкубка России между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Краснодар» сыграннее «Зенита». В Санкт-Петербурге сейчас много новых игроков, они только притираются друг к другу. Мне кажется, в «Зените» сейчас есть организационная напряженность. У «Краснодара» более предсказуемая игра. Это не значит, что они выиграют. Просто, с моей точки зрения, у «Краснодара» больше шансов на победу», — цитирует Колоскова Metaratings.ru.

Матч за Суперкубок России пройдет 13 июля в Волгограде. Начало — в 20.30 по московскому времени.