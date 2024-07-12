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OLIMPBET-Суперкубок России

Сегодня, 18:14

Колосков: «У «Краснодара» больше шансов на победу в Суперкубке, чем у «Зенита»

Алина Савинова
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от финала Суперкубка России между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Краснодар» сыграннее «Зенита». В Санкт-Петербурге сейчас много новых игроков, они только притираются друг к другу. Мне кажется, в «Зените» сейчас есть организационная напряженность. У «Краснодара» более предсказуемая игра. Это не значит, что они выиграют. Просто, с моей точки зрения, у «Краснодара» больше шансов на победу», — цитирует Колоскова Metaratings.ru.

Матч за Суперкубок России пройдет 13 июля в Волгограде. Начало — в 20.30 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru.
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Вячеслав Колосков
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