Лапочкин отреагировал на назначение Карасева главным арбитром матча за Суперкубок

Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин отреагировал на назначение Сергея Карасева главным арбитром матча за OLIMPBET Суперкубок между ЦСКА и «Зенитом», который пройдет в Казани.

«Играют две лучших команды страны по итогам прошлого сезона, а Сергей уже десятилетие лучший арбитр в России. Конечно, это абсолютно логичное назначение, несмотря на то что Сергей — москвич, а играют московская и петербургская команды. Никаких проблем не будет. Факт, что Сергея пригласили на сборы в УЕФА, никак не повлиял на это назначение. Влияет только качество его работы в российском футболе долгие годы. Поэтому Сергей в очередной раз заслужил такой большой матч», — приводит слова Лапочкина Metaratings.ru.

Ассистентами судьи будут Игорь Демешко и Алексей Лунев; резервный судья — Артем Чистяков. На VAR будет работать Виталий Мешков, AVAR — Максим Гаврилин.

Суперкубок России пройдет в Казани 15 июля. В матче сыграют победитель чемпионата и обладатель Кубка страны.