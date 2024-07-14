Ларин: «Глушенков доказал, что является основным игроком «Зенита». Он подходит под бразильский стиль»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в матче против «Краснодара» (4:2) в OLIMPBET Суперкубке России.

«Во-первых, мне кажется, он доказал, что является основным игроком «Зенита». Дебют в официальном матче был прекрасен, но при этом я понимаю: «Краснодар» выступал не в сильнейшем составе. На это тоже надо сделать скидку, не умаляя заслуг Максима. Думаю, он подходит под этот бразильский стиль. Он разговаривает с бразильцами на одном языке. Мне кажется, они друг друга сразу поняли и достаточно уверенно с ним взаимодействовали», — сказал Ларин «СЭ».

24-летний Глушенков подписал контракт с «Зенитом» по схеме «4+1». В матче против «Краснодара» полузащитник оформил дубль. Оба раза ему ассистировал Вендел.