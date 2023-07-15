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OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 21:09

Малком рассказал об ощущениях от победы в OLIMPBET Суперкубке России

Константин Белов
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Малком поделился эмоциями после победы над ЦСКА (0:0, пенальти 5:4) в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

— Какие ощущения от победы?

— Самые лучшие ощущения, какие только могут быть. Еще один титул, еще один кубок в коллекцию. Очень важно побеждать. Хотели начать сезон с победы. Рад, что это случилось.

— Довольны ли своей игрой, с учетом того, что забить не удалось?

— Не совсем доволен своей игрой. Знаю, что мог проявить себя лучше. Но это финал. Обе команды бились с первых минут. Мы знали, что защита ЦСКА очень квалифицированная. Не будет давать мне много свободного пространства. Самое главное, что мы победили и везем кубок в Петербург, — сказал Малком.

«Зенит» выиграл восьмой Суперкубок России и стал рекордсменом по количеству трофеев. На втором месте находится ЦСКА с семью Суперкубками, на третьем — «Локомотив» (3).

Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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